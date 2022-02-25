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Cumhurbaşkanı Erdoğan 122 modern eğitim tesisinin açılışını yaptı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Eğitim Yatırımları#Toplu Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan 122 modern eğitim tesisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul eğitim yatırımları toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 3157 derslikli 122 okulun hizmete alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbulumuzda 5.1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 adet projeyi hayata geçireceğiz. 2 bin 356 derslikli 78 projeye 3.8 milyar liralık kaynak ayırdık. Bin yeni anaokulunu da ekleyince eğitim yatırımı İstanbul'da 10 milyar lirayı geçecek." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

* Sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Resmi açılış yaptığımız eğitim öğretim yatırımlarının İstanbullu kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bugün toplam 122 okulumuzu resmen hizmete alıyoruz. Eğitim kurumlarımız özel eğitim alanları, halk eğitim merkezi, akşam sanat okulu ve güzel sanatlar lisesinden meydana geliyor. 3157 derslikli 122 modern eğitim tesisini 2 yılda İstanbullu kardeşimize sunuyoruz. 

* Toplam yatırım tutarı ise 2 milyar 140 milyon lirayı geçiyor. Yatırımların inşasına destek veren herkese tüm kurumlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. 3.5 milyon öğrencimizin yer aldığı İstanbul'u hakkettiği hizmetlerle buluşturmak için çalışıyoruz. İBB Başkanlığımız dahil 20 yıldır İstanbulumuzun hizmetindeyiz. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık. 

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* Diğer 80 vilayetimizle birlikte İstanbul'a da aşkla hizmet ettik. Tarihi birçok adım attık. 40 bin derslik sayısını göreve geldiğimizde böyleydi... 3 kattan fazla arttırdık 129 bin seviyesine taşıdık. Özellikle bunu şu anda ana muhalefetin ve yavru muhalefetin çok iyi bilmesi lazım... 67 bin olan öğretmen sayısını 176 bine ulaştırdık. 

1000 YENİ ANAOKULU GELİYOR

* Öğretmen atamalarında önceliği ve ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 15 bin öğretmeninin yarısı İstanbul'da göreve başladı. Hayırlı olsun. Bu iyileşme sınıf mevcutlarına olumlu yansıdı. İstanbul'un kalabalık sınıf sorunu. Bizim sınıflarımız eskiden 75'ti... Hatta 100'ü aşıyordu. Bunların hepsi tarih oldu. Bugün okul deyince öğretmen yokluğundan dolayı boş geçen dersler akıllara gelmiyor...

* Eğitim gibi istikbalimizi ilgilendiren meselelerde çıtayı hep yukarı taşıyoruz. Altyapımızı daha da güçlendirmeye gayret ediyoruz. İstanbul özelindeki başarımızı 2022'de devam ettirmekte kararlıyız. Yatırım programlarına son şeklini verdik. 5.1 milyar liralık 197 projeyi hayata geçireceğiz. Bu yıl için 2356 derslikli 78 projeye 3.8 milyar liralık kaynak ayırıyoruz. 2022'de 8,9 milyar liralık yatırımı şehrimize kazandıracağız. 1000 yeni anaokulunu da ekleyince eğitim yatırımı İstanbul'a 10 milyar lirayı geçecek. 

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Anaokulları sayesinde evlatlarımız okulla erken yaşta karışılacak ve özellikle çalışan anne babaların ihtiyacı da devletimiz tarafından karşılanacak. Bize ilk emri oku olan bir inancın mensuplarıyız. İlim halkasına oturmayı tercih eden peygamberin ümmetiyiz. Eğitime öncelik vermek hem görevimiz hem de prensibimizdir. 

* Eğitimi ihmal etme bedeli yıkıcı olacaktır. İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın helak olmaması için önceliğimizi eğitime verdik. Tüm bütçelerde aslan payını hep eğitime veriyoruz. 2002'de eğitime 7.5 milyar lira ayrılmışken yüksek öğrenim dahil bugün eğitime ayrılan meblağ 274 milyar lirayı aşmıştır. Üniversite sayımız 76'dan 257'ye yükseldi. 343 binden 609 bine çıktı derslik sayımız, öğretmen sayımız 526 binden 993 bin 670'e ulaştı. Şu an görev yapan öğretmenlerin yüzde 75'ini biz atadık. 

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"28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİN EĞİTİM SİSTEMİMİZDE AÇTIĞI KANAYAN YARAYI DA İYİLEŞTİRDİK"

* Kalite göstergelerinde sürekli artan performans gösterdik. Bizden evvel hayal eğitimin demokratikleşmesi yönünde reformlara imza attık. 8 yıllık kesintisiz eğitimi 4+4+4 şeklinde revize ederek 28 Şubat zihniyetinin eğitim sistemimizde açtığı kanayan yarayı da iyileştirdik. Bugün isteyen her evladımız Kuran'ı Kerim'i ve peygamberimizin hayatını seçebiliyor. Ders kitaplarını dağıtarak bizim zamanında çektiğimiz çileyi bugünün öğrencilerine çektirmiyoruz. 

* Tekstil kağıdı nedir bilir misiniz saman kağıdı o kağıtla ders notları hazırlanır ve mürekkep her tarafa dağılmıştır. O notları satın alırdık. Abilerimizden isterdik vermezlerdi. Onlar da birer hatıra örnek olarak kendilerinde kalırdı. Biz böyle okuduk. Bu nesil ders kitaplarını sırasının üzerinde bulsun öyle eğitim öğretim görsün. 

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* Yaaa Bay Kemal biz eğitim öğretimi böyle yaptırıyoruz. Bunlar hep CHP iktidarı dönemlerindeydi. O dönemlerde biz bunları yaşadık. Son 19 yılda 4 milyar ders kitabını ücretsiz ulaştırdık. Yardımcı kaynakları da bakanlığımız dağıtmaktadır. 100 milyon kitabı yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Okullardaki kitap sayısını 28 milyondan 50 milyona çıkardık 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. 

 

"ÇOCUKLARIMIZA DAHA İYİ EĞİTİMİ SAĞLAYACAK HER TÜRLÜ TEKLİFE AÇIĞIZ"

* Sınır ötesine baktığımızda birçok ülkede sorunun yaşlanan nüfus olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkelerinin çok ciddi sorunlarla karşılaşacağı anlaşılıyor. Koronavirüste gördük. Türkiye birçok konuda olduğu gibi nüfus konusunda da öndedir. Yaş ortalaması 33 olan ülkemiz geleceği şekillendirme imkanını elinde tutuyor. 

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* Vakıf üniversite medya ve belediyelere de önemli görev düşüyor. Eğitim meselesinde güç birliği yapınca hedeflerimize hızlı ulaşacağımız açıktır. Bir hususun altını çizmem gerekiyor. Türk eğitim sistemini ileriye taşıyacak çocuklarımıza daha iyi eğitimi sağlayacak her türlü teklife açığız. bizim bu konuda Hiçbir kompleksimiz olmamıştır ve olmayacaktır. muhalefetin ve ideolojik saplantılarla hareket eden meslek örgütlerinin de meseleye böyle yaklaşmalarını ümit ediyoruz. 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Eğitim Yatırımları#Toplu Açılış Töreni

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