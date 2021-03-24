Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Merkez Bankası Başkanı ile görüştüğünü açıkladı: ‘Olağanüstü toplantı yok’

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile sabah saatlerinde görüşme yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, olağanüstü bir faiz toplantısının kesinlikle olmayacağını, toplantıların zamanında yapılacağını kaydetti. Hürriyet ve bazı televizyon kanallarına açıklama yapan Bulut, serbest piyasa koşullarından asla taviz verilmeyeceğinin altını çizerek, bankalara müdahale edilmeyeceğini ifade etti.

EKONOMİK İSTİKRAR

Bankaların kendi bilançosunu, Merkez Bankası’nın kendi bilançosunu yöneteceğini ifade eden Bulut, son 20 yıldır serbest piyasa koşullarına nasıl uyulduysa serbest piyasa koşullarına uyularak ekonominin gerçekleri doğrultusunda faizin aşağıya düşürülmesinin sağlanacağını vurguladı. Bulut, hızla faizin aşağıya çekilmesi şeklinde değil, ekonomik gerçekler doğrultusunda çalışılacağını kaydeden Bulut, ekonomik istikrar ve enflasyonla mücadelenin öne çıkarılacağını bildirdi. Pazar akşamından itibaren yurtdışı kaynaklı ciddi sıkıntıya düşüleceği spekülasyonu yapıldığını ifade eden Bulut, “Bununla birlikte manipülasyon yapıldı. Herhangi bir olağanüstü faiz toplantısı yapılmayacak. 5-10 puan aşağı çekilecek diyenler var. Bu tamamen bir yalandır, uydurmadır, bilgi değildir. Son 20 yılda serbest piyasadan nasıl taviz verilmediyse, önümüzdeki süreçte de serbest piyasadan vazgeçilmesi mümkün değildir” dedi.

YÜKSEK FAİZLE EV ALINAMAZ

Birçok Çinli firmanın fabrika kurmak için arazi arayışı içinde olduğunu dile getiren Bulut, ekonomide üretim bazlı modelin ortaya çıkması gerektiğini kaydetti. Yüzde 22 faizle ev alınması halinde parasının ödenemeyeceğini anlatan Bulut, “Yüzde 22 faizle iş kurarsanız işçilerin maaşını ödeyemezsiniz” dedi. Faizler düştüğünde enflasyonda da düşüşler görüleceğini ifade eden Bulut, “Yüzde 20 faizin olduğu ortamda enflasyonun yüksek olması normal. Bu ülkede yüzde 4.61 faiz gördük biz. Faizin ve enflasyonun tek haneye düştüğü modeli, çalışmayı ortaya koymak gerekiyor. Asla ve asla radikal zorlamalarla değil, ekonominin gerçekleri doğrultusunda. Ekonominin büyüdüğü, büyütüldüğü, ihracatın arttığı, dövizin bollaştığı, faizin düşerek enflasyonu aşağı bastığı modelden bahsediyorum” değerlendirmesini yaptı.

DÖVİZ SATTILAR

Vatandaşın dolar sattığını dile getiren Bulut, “Türkiye’nin ödemeler dengesi sorunu yok. Geçen sene 95 milyar dolar ihtiyacı oldu bunu karşıladı. Bugüne geldiğimizde dün akşam baktığımda 5.1 milyar dolar vatandaş döviz sattı. 7.90-7.80’den. Şirketler de 2.3 milyar dolar sattı. Türkiye’nin döviz sorunu yok. 180 milyar dolar şirketlerin acil dolar ihtiyacı var diyorlar. Neden şirketler sattı? Demek ki daha aşağıdan alabileceğini düşünüyorlar” diye konuştu.

BORSADA ALIM BAŞLADI

Borsada alım başladığını kaydeden Bulut, ucuza satanların “Aaa ben niye sattım” diyecekleri uyarısında bulundu. “Bu ülke bizim, bu ülke devrilirse gidip başka ülkede gidip yaşayabilecek belki 10 bin kişi vardır” diyen Bulut, “Niye sıcak paraya ülke teslim edilmiyor. Bu ülkede sıcak parayı sunup keyif süren bakanlar oldu. Neden yabancılar Türkiye’ye döviz getiriyor, yüzde 40-50 para kazanıp gidiyorlardı. Türkiye kimsenin uğrak, geçiş yeri değildir” diye konuştu.

DÖVİZ REZERVLERİ

Bulut, yapılan spekülasyonlarda 128 milyar dolar satılmış denildiğini belirterek, “Ne zaman 128 milyar dolar rezerv vardı? Bana tarih söylesinler, ya da istifa etsinler. Brüt rezerv ile net rezerv arasındaki farkı bilmeyenler yalan söylüyorlar. 128 milyar dolar sattınız, bilançonun sağ ve sol tarafı var. 128 milyar doların karşılığı TL oluşması lazım. 128 milyar doları sattılar diyorlar. Eski bakan çıkıp söylüyor. Cehaletten söylüyorsan yaptığın bakanlığa yazık. Bunu nasıl bilerek çıkıp vatandaşa yalan söylüyorsun. Yalan söylemesinler. Brüt rezerv 135 milyar doların üzerine çıktı. Şimdi yine oraya doğru ilerliyor. Ama hiçbir zaman 128 milyar dolar satılabilir rezerv olmadı. Cehaletten söyleyenlere sözüm yok, halkı yanıltmak isteyenlere ciddi anlamda sitemim var” dedi.

BAŞKANIN CV’SİNE BAKSINLAR

Merkez Bankası başkanlığına atanan Kavcıoğlu ile ilgili eleştiriler yapıldığını dile getiren Bulut, Kavcıoğlu’nun 32 yaşında özel bir bankanın genel müdür yardımcısı olduğunu, kamu bankalarında çalıştığını söyledi. Önce doçent sonra profesör olduğunu anlatan Bulut, “Eleştirenler önce CV’sine baksın” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara