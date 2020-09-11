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Ekonomi
Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:06 | Son Güncelleme:

Cumartesi noter açık mı? 11 Eylül Cumartesi günü noterler çalışıyor mu?

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Cumartesi noter açık mı? 11 Eylül Cumartesi günü noterler çalışıyor mu?
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Alım satım işlemlerinin tasdiklendiği merkez olan noterler, 2019 yılında hafta sonu çalışma düzenine girmişti. Cumartesi günleri de açık olan noterler, işlemleri için hafta içi fırsat bulamayan pek çok kişinin araştırdığı hususlar arasında yer almıştı. Peki, cumartesi günü noterler çalışıyor mu? İşte, Eylül 2020 itibariyle Cumartesi noter açık mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

Cumartesi günü noterler açık mı sorusu, işlemlerini hafta sonu çözümlemek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Pek çok işlem için kamu adına onay verici makam olan noterler, geçtiğimiz yıl alınan kararla hafta sonu çalışma düzenine geçmişti. Peki, Koronavirüs pandemisi sonrası noterlerin son durumu ne oldu? İşte, 11 Eylül Cumartesi günü noterler çalışıyor mu? sorusunun cevabı

NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.

Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle noterler bir süre daha hafta sonu hizmet vermeyecek.

Cumartesi noter açık mı 11 Eylül Cumartesi günü noterler çalışıyor mu

İL VE İLÇENİZDEKİ NÖBETÇİ NOTER SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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