Cumartesi noter açık mı? 11 Eylül Cumartesi günü noterler çalışıyor mu?

Cumartesi günü noterler açık mı sorusu, işlemlerini hafta sonu çözümlemek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Pek çok işlem için kamu adına onay verici makam olan noterler, geçtiğimiz yıl alınan kararla hafta sonu çalışma düzenine geçmişti. Peki, Koronavirüs pandemisi sonrası noterlerin son durumu ne oldu? İşte, 11 Eylül Cumartesi günü noterler çalışıyor mu? sorusunun cevabı

NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.

Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle noterler bir süre daha hafta sonu hizmet vermeyecek.





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