Cumartesi alışverişleri mobilya piyasasını hareketlendirdi

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim tesisinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde iç pazarın salgının etkisiyle daraldığını söyledi. Özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının mobilyacı esnafı zorladığını belirten Güleç, "Çünkü mobilya alışverişinin yüzde 80'i hafta sonu oluyor. Mobilya genelde aile kararıyla alınıyor; anne, baba ve çocuklar. Evliliklerde iki aile tarafının etkili insanları var, dolayısıyla hepsinin mağazaya gitmesi gerekiyor." dedi.

Güleç, bu süreçte mağazaların kapalı kalmasının iç piyasada pazarlarını küçülttüğünü, siparişlerinin ötelendiğini anlattı. Kademeli normalleşmeye geçilmesine değinen Güleç, "Hareketlilik başladı, inşallah haziranın ikinci haftasından sonra bu hareketliliği daha fazla göreceğiz. Yaklaşık 36 bin mobilya üreticimiz var ama en az 50 bin mobilya mağazası var. Bu mağazaların çoğu kiracı. Cumartesi gününün açık olması ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saat 22.00'ye alınması bizi rahatlatacak." diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ BİR AN ÖNCE MOBİLYA ALIŞVERİŞİNİ YAPARLARSA KAZANÇLI ÇIKACAK"

Güleç, kira ödemelerindeki stopajın yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldüğünü hatırlattı. Bu uygulama için emeği geçenlere teşekkür eden Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında bu indirimin sürekli hale getirilmesi gerekiyor. Temmuzun sonuna kadar uzatıldı. Biz bunun yıl sonuna kadar devam etmesini istiyoruz çünkü esnafımız yeni yeni iş yapmaya başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızdan tek isteğimiz sektör olarak budur."

Ahmet Güleç, mobilya sektöründe bazı ham madde fiyatlarının arttığını dile getirdi. Sonbahara doğru mobilya fiyatlarının artacağını öngördüklerini belirten Güleç, şunları kaydetti:

"Ham maddeye gelen zamları mecburen yansıtmak zorundayız. Şu anda bu zamları yansıtmamayla ilgili mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız bir an önce mobilya alışverişini yaparlarsa kazançlı çıkacak. Şu anda mağazalarımız ile imalatçıların iş birliğiyle bunu karşılıyoruz ama ciddi bir fedakarlık sağlıyoruz. Özellikle düğün yapacaklara yardımcı olmak istiyoruz."

İnegöl Ertuğrulgazi Caddesi Mobilyacılar Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar da Kovid-19 sürecinin ülkedeki birçok sektörü olumsuz etkilediğine dikkati çekti. İnsanların bu süreçte evlerine kapandığını anımsatan Bayraktar, "Uzun süre bu yasakların devam etmesiyle evlerindeki eksiklikleri gören insanlar yenilenme ihtiyacı hissetti. Böylece hafta sonu kısıtlamalarının kalkmasıyla taleplerde bir artış yaşandı. İnşallah kısıtlamalara bir daha gerek kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Mobilyacı Enver Ok ise kademeli normalleşmeye geçilmesiyle mobilya sektöründeki hareketliliği hissettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Çok şükür pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarının cumartesi günü kalkmasıyla işlerimizde hareket başladı. İnşallah rakamlar sürekli düşer ve eski günlere geri döneriz. Şimdi talepler gelmeye başladı. İnsanlar evlerinde durdukça eksiklikleri gördüler ve bu da bize talep olarak geri döndü."

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