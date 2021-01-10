Çukurova Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
Çukurova Üniversitesi 6 Öğretim üyesi alacak. Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi ilanı Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlandı. İlana son başvuru tarihi 14 Ocak olarak duyuruldu.
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Profesör ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle