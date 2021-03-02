Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 yılı proje teklif çağrısı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre proje sahiplerinin, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 16 Nisan 2021 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.



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