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Ekonomi
Haber Giriş: 02.03.2021 - 22:37 | Son Güncelleme:

Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 yılı proje teklif çağrısı

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Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 yılı proje teklif çağrısı

Çukurova Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu “Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve “Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıktı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre proje sahiplerinin, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 16 Nisan 2021 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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