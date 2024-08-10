Çukurova Havalimanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete girdi: İşte özellikleri!

Haberin Devamı

Adana ve Mersin illeri ve civar bölge için inşa edilen Çukurova Havalimanı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açıldı. Çukurova Havalimanı Türkiye'nin 58'inci havalimanı oldu.

25 YIL İÇİN 300 MİLYON EURO'YA YAKIN KİRA GELİRİ

Çukurova Havalimanı, yaklaşık 244,5 milyon euro yatırım bedeliyle yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi. Havalimanının 25 yıl içerisinde 297 milyon 100 bin euro kira geliri sağlaması bekleniyor.

9 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ



9 milyon yolcu kapasitesine sahip olan havalimanı, Adana ve Mersin başta olmak üzere Çukurova bölgesine hizmet edecek. 800 hektarlık alan üzerine kurulan ve 3 bin 500 metre uzunluğundaki CAT-II standartlarında piste sahip olan havalimanı, Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

KARGO MERKEZİ OLACAK



800 hektar alan üzerinde 110 bin metrekare kapalı alana sahip terminal binası inşa edilen havalimanında, 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 62 bin metrekarelik kargo apronu ve 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu bulunuyor. Havalimanının doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye istihdam sağlaması, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm açısından büyük fayda getirmesi öngörülüyor. Havalimanı, bölgenin turizmine ve ticaretine önemli katkılar sağlayacak. Türkiye'nin kargoda ikinci büyük merkezi olması hedefleniyor. Kargo trafiğinin artmasıyla, ticaret hacminin iki katına çıkması bekleniyor.

YÜKSEK HIZLI TREN BAĞLANTISI

Yapımı devam eden Mersin-Gaziantep arasındaki Yüksek Hızlı Tren hattına bağlantısı da yapılacak modern havalimanı 3 bin kişiye de istihdam sağlayacak.

Haberin Devamı

56 bilet check-in bankosu ile yurt dışına gidecek vatandaşlar ve Türkiye'ye gelecek misafirler için 23 pasaport bankosunun yer alacağı havalimanında, 1477 araçlık katlı otopark, 60 taksi parkı, 26 otobüslük otopark hizmeti de verilecek. Havalimanı ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın narenciyesinden esinlenilen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile öne çıkıyor.

THY'DEN AÇIKLAMA



Türk Hava Yolları da (THY) 11 Ağustos'ta Adana ve Mersin yolcularının Çukurova Uluslararası Havalimanı üzerinden uçuşlarını gerçekleştireceklerini, bu nedenle 11 Ağustos (dahil) tarihinden sonra Adana ve Mersin varışlı-çıkışlı seyahat etmek isteyen yolcuların uçuş aramalarını yaparken Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı seçmeleri gerektiğini duyurmuştu.

Haberin Devamı

ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI TERMİNAL İŞLETME RUHSATINI ALDI

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na "A Grubu Havaalanı Terminal İşletme Ruhsatı" verildi.Çukurova Uluslararası Havalimanı'na "A Grubu Havaalanı Terminal İşletme Ruhsatı" verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Havaalanı Sertifikası İmza Töreni"ne katıldı.