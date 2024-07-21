×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Çukurova Havalimanı açılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#Çukurova Havalimanı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çukurova Havalimanı açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 07:00

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı’nın 10 Ağustos‘ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakan Uraloğlu, kamu kaynağı kullanmadan 800 hektar alan üzerine inşa edilen 8 milyon yolcu kapasiteli Çukurova Havalimanı’ndan 25 yılda 297 milyon 100 bin Euro kira alınacağını söyledi.

Adana ile Mersin’in ortak havalimanı olarak planlanan, 25 yıl işletme süresi karşılığı yap-işlet-devret modeliyle ihalesi 2011 yılında yapılan ancak açılış tarihi her seferinde değişen Çukurova Havalimanı artık gün sayıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 13 yıllık yapım süresinin ardından açılacak olan havalimanıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın bölgesel olması nedeniyle Türkiye’nin en önemli havacılık yatırımlarından biri olduğuna dikkat çekti. Uraloğlu, “2053 hedeflerimiz kapsamında aktif havalimanı sayımızı 61’e çıkarmayı planlıyoruz. Çukurova Havalimanı bu doğrultuda atılmış çok önemli bir adımdır. CAT-II standartlarında 3 bin 500 metre uzunluğunda inşa edilen piste en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi iniş kalkış yapabilecek. 8 milyon yolcu kapasitesiyle Çukurova Havalimanımız Türkiye’nin kargoda ikinci büyük HUB’ı ve Ortadoğu’ya açılan kapısı olacak” diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdulkadir Uraloğlu#Çukurova Havalimanı#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!