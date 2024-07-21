Çukurova Havalimanı açılıyor

Haberin Devamı

Bakan Uraloğlu, kamu kaynağı kullanmadan 800 hektar alan üzerine inşa edilen 8 milyon yolcu kapasiteli Çukurova Havalimanı’ndan 25 yılda 297 milyon 100 bin Euro kira alınacağını söyledi.

Adana ile Mersin’in ortak havalimanı olarak planlanan, 25 yıl işletme süresi karşılığı yap-işlet-devret modeliyle ihalesi 2011 yılında yapılan ancak açılış tarihi her seferinde değişen Çukurova Havalimanı artık gün sayıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 13 yıllık yapım süresinin ardından açılacak olan havalimanıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın bölgesel olması nedeniyle Türkiye’nin en önemli havacılık yatırımlarından biri olduğuna dikkat çekti. Uraloğlu, “2053 hedeflerimiz kapsamında aktif havalimanı sayımızı 61’e çıkarmayı planlıyoruz. Çukurova Havalimanı bu doğrultuda atılmış çok önemli bir adımdır. CAT-II standartlarında 3 bin 500 metre uzunluğunda inşa edilen piste en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi iniş kalkış yapabilecek. 8 milyon yolcu kapasitesiyle Çukurova Havalimanımız Türkiye’nin kargoda ikinci büyük HUB’ı ve Ortadoğu’ya açılan kapısı olacak” diye konuştu.