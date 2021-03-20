Çukurova havalimanı 2022’de hizmete giriyor

Karaismailoğlu, “Mersin’i bölgesinde ve Doğu Akdeniz çanağında ulusal ve uluslararası düzeyde ulaşım, deniz ticareti ve nükleer enerji merkezi haline getirmek yolunda şimdiden önemli aşamalar kaydettik. Bugün Mersin Uluslararası Limanı’nın genişletilmesi amacıyla Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı’nın temelini atıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz Çukurova Havalimanımızın alt ve üst yapı inşaat çalışmalarına hızla devam ediyoruz” dedi.

2017’DE BAŞLANDI

Bakan Karaismailoğlu, havalimanın yapımının titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, şu bilgileri verdi: “Havalimanının altyapı inşaatına 2017 yılının başında başladık. Bugüne kadar yüzde 92.3 oranında fiziki gerçekleşme kat ettiğimiz çalışmalarımızı yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Projemiz kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda pist ile aynı uzunlukta paralel taksi yolu yapıyoruz. Yine ayrıca, 30’ar metre uzunluklarında 4 adet yüksek sürat taksi yolu ile aynı uzunluk ve sayıda bağlantı taksi yolu öngörüyoruz.”

2.7 MİLYON YOLCU GARANTİSİ

Karaismailoğlu, projede 8 Ocak 2021’de yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandığının bilgisini vererek, “Birinci etabı inşallah 2022’de tamamlayarak, havalimanımızı hizmete açacağız. 2022’de buraya uçakla ineceğiz. Yap-işlet-devret ihale usulü ile yapılacak üstyapı-terminal ve mütemmim yapılar- için görevli şirket toplamda 155 milyon Euro yatırım yapacak. Bütün kamu özel iş birliği projelerinde olduğu gibi yapım için kamu bütçesinden hiç bir ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, ihaleyi kazanan firma havalimanı inşaatını bitirip hizmete aldıktan sonra işletme süresi boyunca toplam 297 milyon 100 bin Euro kira bedelini devletimize ödeyecektir. İşletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı kalmak kaydıyla 2 milyon 700 bin yolcu garantisi verilmiştir. Bu da mevcut yolcunun yarısı kadardır” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL TREN SEFERLERİ BAŞLADI

Orta mesafedeki şehirler arasında koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri, bugün itibarıyla yeniden başlıyor. AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ’den aldığı bilgiye göre, bugün yeniden başlayan seferler kapsamında yolcuların güvenli ve sağlıklı yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla her türlü tedbir alındı. Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular, HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek hizmete sunulacak. Yarın itibarıyla hizmete alınacak bölgesel tren hatları şunlar: Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Ankara-Polatlı, Zonguldak-Karabük, Manisa-Alaşehir, Eskişehir-Afyonkarahisar, Eskişehir-Kütahya, Mersin-Adana, Mersin-İslahiye, Mersin-İskenderun, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Kars-Akyaka, Aydın-Denizli-Söke ile Basmane’den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire’ye giden hatlar. Batman-Diyarbakır hattında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart’ta seferlerine başlayacak.

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