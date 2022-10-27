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Credit Suisse'den dev zarar! Sermaye artırımı yapacak

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#Credit Suisse#Sermaye#Bilanço
Credit Suisseden dev zarar Sermaye artırımı yapacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 08:21

İsviçre'nin en büyük bankalarından Credit Suisse, beklentilerin üzerinde 4,03 milyar İsviçre Frangı zarar açıkladı. Banka yeniden yapılanmaya girdi ve personel çıkarma kararı aldı. Bunu yanında menkul kıymetleştirilmiş ürünler grubunu da satmaya karar verdi.

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Credit Suisse büyük zarar açıkladı. Beklentilerin üzerinde gelen zarar neticesinde banka stratejik adımlar atmaya karar verdi.

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse'in net zararı 4,03 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşti. Beklentiler 413 milyon İsviçvre Frangı seviyesindeydi.

NET GELİRLERİ DE DÜŞÜK KALDI

Analistlerin beklediği 3,99 milyar İsviçre Frangı olan net gelirler ise 3,8 milyar İsviçre Frangı seviyesinde oluştu.

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SERMAYE YETERLİLİĞİ DE GERİLEDİ

Banka'nın Tier 1 SERMAYE yeterlilik oranı yüzde 13,5'ten yüzde 12,6'ya geriledi. Saudi National Bank yüzde 9,9 oranında hisse karşılığında 1,5 milyar İsviçre Frangı'na varan yatırım gerçekleştirecek.

PERSONEL ÇIKARACAK

Dev banka yapılanmaya gidiyor. Zarar neticesinde yılın son çeyreğinde 2700 kişi işten çıkarılacak. 52 bin olan çalışan sayısı 2025'te 43 bine gerileyecek.

SATIŞA DA GİDİYOR

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Credit Suisse, menkul kıymetleştirilmiş ürünler grubunu Apollo Global Management ve Pimco'ya satmaya yaklaştı.

Pimco ve Apollo'nun içinde yer aldığı konsorsiyum, Centerbridge Partners ve Martello Re'den daha yüksek teklif sundu.

Geçtiğimiz hafta uluslararası basında yer alan haberlerde de Janus Henderson Group ve Blue Owl Capital gibi şirketlerin Credit Suisse'nin ABD'deki varlık yönetim birimine talip oldukları yazılmıştı.

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#Credit Suisse#Sermaye#Bilanço

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