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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 07.02.2020 - 10:20,Son Güncelleme:/

Credit Suisse'de skandal istifa getirdi

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Credit Suisse'de skandal istifa getirdi

Credit Suisse CEO'su Tidjane Thiam casusluk skandalının ardından istifa etti.

Zürih merkezli Credit Suisse casusluk skandalının ardından CEO Tidjane Thiam'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı. Credit Suisse ayrıca İsviçre biriminin başına Thomas Gottstein'ın getirileceğini açıkladı.

Credit Suisse yönetim kurulu ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Urs Rohner'in Nisan 2021'e kadar olan görev süresini tamamlamak için destek aldığını söyledi.

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