COVID güvenlik derecelendirmesi açıklandı! Türkiye'den hem havayolu hem havalimanı listede

Pek çok havayolu, koronavirüsün devam eden etkisi nedeniyle programlarını gözden geçirmiş veya bazı filolarını durdurmuştu. Ancak devam eden havayollarının da virüsün potansiyel yayılmasını sınırlandırmak için sıkı güvenlik önlemleri geliştirmesine neden olmuştu.

Hatta bu havayolları daha da önemlisi, seyahat eden halkın yakın gelecekte tekrar uçmanın keyfini çıkaracak kadar rahat ve güvende hissetmesini sağladı. Tam da buna erişmek için yerinde derinlemesine inceleyen ve anket yürüten hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax, COVID-19 güvenlik akreditasyonunu başlattı.

HAVAYOLLARI BİZİ GÖKYÜZÜNDE NASIL GÜVENDE TUTUYOR?

Euronews'ün haberine göre ortalama bir uzun mesafeli uçuşta küresel bir pandemi sırasında 300 kişiye kadar yakın mesafede oturmak, en cesurumuzu bile gergin hale getirmek için yeterli. Bizi havada güvende tutmanın bir parçası, modern uçak tasarımında ve havayollarının aldığı önlemlerde var. Modern uçaklar, hastanelerdekilere benzer filtrelerle donatılmıştır ve partiküllerin havasını COVID-19 kadar kısa sürede temizlemeye yardımcı olur ve bu da onu tartışmasız en güvenli yerlerden biri haline getirir.

Uçak tasarımı bir yana, havayolları, zorunlu maske takma, orta koltukları bloke etme ve uçuşunuz sırasında kullanım için hijyenik kitler sağlama gibi yeni uçuş rutininin bir parçası olarak uçakta bazı protokolleri de benimsedi. Elbette, güvenlik önlemleri sadece uçuşunuz için geçerli değil. Genellikle çoğu havalimanında terminal binasının dışına adım attığınız andan itibaren başlar.

HAVAYOLLARI NEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR?

Havayolları ve havalimanları tarafından sağlanan hizmet kalitesi için Skytrax, 190'dan fazla farklı hijyen ve güvenlik önlemini incelemek için önde gelen havayolları üzerinde iki haftalık denetimler gerçekleştirdi. Derecelendirmeler, her bir havayolunun kendi önlemlerine ne kadar tutarlı bir şekilde bağlı kaldığına ve pandeminin başlangıcından bu yana uygulamaya koyduğu her bir sağlık ve güvenlik protokolünün etkinliğine dayanıyor.

Bunlar, havalimanı ve uçak içi uçuşlarda personel tarafından koruyucu ekranların ve kitlerin kullanımını, sosyal mesafe önlemlerini, açık tabelaları, el dezenfektanı, yedek maskelerin mevcudiyetini, temizlik önlemlerini vb. İçerir.

HEM HAVAYOLLARINDA HEM DE HAVALİMANLARINDA TÜRKİYE LİSTEDE

Skytrax'in araştırması hem havayollarını hem de havalimanlarını kapsıyor. Havalimanları listesine Türkiye'den İstanbul Havalimanı girdi. En çok yıldız listede 5 yıldır olarak belirlendi. 5 yıldız alanlardan biri İstanbul Havalimanı. Diğer havalimanları ise Bakü Haydar Aliyev Havalimanı, Bogota El Dorado Havalimanı, Doha Hamad Havalimanı, Ekaterinburg Koltsovo Havalimanı, Samara Kurumoch Havalimanı, Platov Uluslararası Havalimanı, Roma Fiumicino Havalimanı. Havalimanları içinde aynı zamanda Ankara Esenboğa Havalimanı da 3 yıldızla listeye girdi.

İstanbul Havalimanı , Koronavirüsün yayılmasını azaltmaya yardımcı olmak için uygulamaya konulan güvenlik önlemleri ve iyileştirilmiş hijyen süreçleri standardı için 5 Yıldızlı COVID-19 Havaalanı Güvenlik Derecelendirmesi ile sertifikalandırıldı. Aynı zamanda İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL (Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmişti.

Skytrax COVID-19 Havaalanı Güvenlik Derecelendirmesi, havalimanında sağlanan gerçek standartların profesyonel ve bilimsel incelemesine dayanan, koronavirüs salgını sırasında havalimanı sağlık ve güvenlik önlemlerinin dünyadaki tek değerlendirmesi ve belgelendirmesini kapsıyor. COVID-19 Havaalanı Derecelendirmesi, temizlik ve dezenfeksiyon prosedürleri ve tutarlılığı, sosyal mesafe politikaları ve kontrolü, yüz maskesi kullanımı, sanitizör kullanılabilirliği, standart ve havalimanındaki personel tarafından PPE kullanımı ve diğer hijyen iyileştirme sistemlerini içeriyor.

Öte yandan havayolları listesi de açıklandı. Listeye Türkiye'den Türk Hava Yolları girdi. Türk Hava Yolları da EUROCONTROL (Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en çok uçuş yapan havayollarından biri ilan edilmişti.

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