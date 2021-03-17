Covid-19 aşı sertifikasında kader günü!

Gazeteye göre Avrupa Birliği Komisyonu bugün bir "dijital yeşil sertifika" oluşturulması ve bu sertifikayla Covid-19 aşısı olmuş ve olmamış AB vatandaşlarının, diğer üye ülkelere seyahat edebilmesi ve varışta karantinaya zorlanmaması çağrısında bulunacak.

Financial Times'ın sızan bir taslak belgeye dayandırdığı haberinde, sertifikanın aşılandığını gösteren kanıt sunan, negatif Covid-19 testi bulunan ya da daha önce virüse yakalanıp iyileştiğini kanıtlayabilenlere verileceği belirtiliyor.

Gazete, AB ülkelerinin bir "aşı pasaportu" planları konusunda görüş ayrılığı taşıdığını ve Fransa'nın başını çektiği üye ülkelerin, böyle bir adımın aşılama sırasında sonlarda olanlara karşı ayrımcılık yaratacağını söylediğini bildiriyor.

Yaz ayları öncesi seyahatin önünün açılmasını isteyen Yunanistan gibi turizme bağımlı ülkelerin, düzenleme için bastırdığı vurgulanıyor.

Financial Times'a göre AB yetkilileri bu sertifikanın bir "pasaport" olmadığı konusunda ısrar ediyor ve bunun aşılama programları yürütülürken hükümetlerin seyahat önlemlerini koordine edebilmesi için ortak bir sistem olduğunu söylüyor.

Gazete, AB ülkelerinin Macaristan gibi AB denetim kurumlarının onayından önce Rus ve Çin aşılarını kullanmasından sonra, hangi aşıların programda geçerli kabul edileceği konusunda da görüş ayrılığı yaşadığını aktarıyor.

ONAY ALMAYAN AŞILAR DA KABUL EDİLEBİLECEK

Komisyonun taslak belgesinde, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan tüm aşıların otomatik olarak kabul edileceği, ancak istedikleri takdirde üye ülkelerin diğer aşıları da geçerli kabul etme yetkisi bulunacağı belirtiliyor.

Böylece, turizm gelirlerine bağımlı ülkelerin, henüz onay almamış aşıları olan AB vatandaşlarının seyahatlerine izin verememesinin önüne geçilmesi öngörülüyor.

Belgeye göre, AB üyesi ülkeler AB Komisyonu tarafından onaylandığı sürece AB üyesi olmayan ülkelerle de ikili seyahat anlaşmaları yapabilecek. Haberde, AB Komisyonu'nun önerisinin, üye ülkelerin çoğunluğu ve Avrupa Parlamentosu'nun onayıyla yürürlüğe girebileceği de kaydediliyor.

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