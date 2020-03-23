Covid-19 önlemleriyle altın ve petrol düştü

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 3.48 düşüşle 26.04 dolara kadar gerilerken, ABD hafif petrolü de yüzde 1.90 düşüşle 24.80 dolara indi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.41 artışla 12.61 dolardan,

- altın, yüzde 0.15 düşüşle 1,493.81 dolardan,

- bakır, yüzde 0.79 artışla 2.16 dolardan,

- platin, yüzde 1.91 artışla 625.72 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.59 artışla 1,665.32 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, dolardaki tırmanışın da etkisiyle gram altın fiyatı 315 liraya, çeyrek altın 518 liraya, Cumhuriyet altını da 2,132 liraya yükseldi.