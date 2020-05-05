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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 11:01,Son Güncelleme:

Covid-19 mücadelesine 7.4 milyar euro

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Covid-19 mücadelesine 7.4 milyar euro
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, küresel liderlerin Covid-19 pandemisine karşı mücadele için toplam 7.4 milyar euro katkıda bulunmaya söz verdiklerini açıkladı.

Ursula von der Leyen, dünyanın her yerinden önde gelen liderlerin katılımıyla düzenlediği "Coronavirüse Küresel Karşılık" başlıklı uluslararası söz verme etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Yalnızca birkaç saat içinde tüm katılımcılar olarak, Covid-19’a karşı aşı geliştirilmesi ile tanı ve tedavi işlemlerinin iyileştirilmesinde kullanılmak üzere toplam 7.4 milyar euroluk katılım sözü oluşturduk" dedi.

Von der Leyen, daha önce yaptığı açıklamada, aşı geliştirilmesi ile tanı ve tedavi işlemlerinin iyileştirilmesinde kullanılmak üzere ÿAvrupa Birliği olarak 1.0 milyar euro vereceklerini, bunun yanında Almanya’nın 525 milyon euro, Fransa’nın 500 milyon euro ve İspanya’nın da 125 euro sözü verdiklerini duyurdu.

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