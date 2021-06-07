Cosmos Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Atom Ne Demek? Kripto Para Cosmos Coin Nasıl Alınır?

Cosmos diğer tabiri ile ATOM, birbirinden bağımsız durumdaki blockchain sistemlerini birbirine bağlayan merkeziyeti olmayan bir ekosistemdir. Cosmos temelde, fraksiyonlara ayrılmakta olan kripto para dünyasına karşı bir duruş şeklinde ortaya çıkmış ve birbirinden farklı blockchainlerin beraber çalışabilirliğini gözler önüne sermiş durumdadır. ATOM ise Cosmos ağının kendi kripto para birimi olma özelliği taşımaktadır.

Cosmos Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Cosmos, Blockchain İletişim Protokolü (IBC) ve California çıkışlı startup Tendermint ortaklığında geliştirilmiş durumda olan ve yeni nesil internet teknolojisinin temeli olmayı amaçlayan bir varlıktır. Blok zincirleri için bağımsız nitelikteki bir ekosistem olarak da tanımlanabilmektedir. Cosmos, kripto para birimlerini bölmek yerine tamamını bir araya getirerek, birlikte çalışmasını hedef almaktadır.

Para değişimlerinin gerçekleştirilebilir olması için özel blockchain internetini mümkün kılmaktadır. Ağ tarafından kullanılmakta olan tescilli para Atom olarak geçmektedir. Cosmos’un piyasaya çıkış tarihi ise 14 Mart 2019 tarihidir. Çıktıktan sonra güçlü bir proje olarak tanıtılmıştır fakat sorunsuz durumda değildi. İki katmandan meydana gelen bir yapıya sahipti lakin iki katman daha genişletileceğinden bahsedilmiştir.

ATOM Ne Demek?

ATOM, Cosmos kripto para biriminin kısa ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. ATOM temelde madencilik faaliyetlerine dayanmamaktadır. Bunun yerine hibrit bir sahiplik kanıtı algoritması (PoS) ile elde edilmesi söz konusu bir kripto para birimidir.

Kripto Para Cosmos Coin Nasıl Alınır?

Kripto para cosmo alım işlemlerinde doğrudan Türk Lirası kullanılarak satın alma işlemi gerçekleştirmek mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı ilk olarak yerli bir borsaya Türk Lirası yatırması gerekmektedir. Sonrasında ise Bitcoin (BTC) satın alma işlemi gerçekleştirilmeli ve BTC’lerin çeşitli yurt dışı borsalarından birine transfer edilmesi suretiyle BTC’ler kullanılarak ATOM satın alma işlemi için kullanılmalıdır.

Türk Lirasıyla Bitcoin (BTC) satın alma işlemi için Türkiye’nin kripto para borsaları kullanılabilir. Bunun için kripto para borası sitesine giriş yapılır. Sonrasında ise bir kullanıcı hesabı oluşturulur veya varsa giriş yapılarak devam edilir.

Giriş veya kayıt prosedürlerini tamamlanmasından sonra mevcut borsa hesabına TL yatırmak için “Yatırma İşlemleri” menüsü kullanılır. Gönderdiğiniz miktar kontrollerinin yapılmasının ardından sistem tarafından otomatik olarak kullanıcı hesabına yansıtılır.

Banka işlemleri sırasında hesap sahibine tahsis edilmiş olan kodu açıklama alanına yazmak gerekir. Açıklama belirtilmeden gerçekleştirilmiş olan transferler işlem ücreti düşülerek iade edilmektedir. Kullanıcı hesabına tanımlanan sabit yatırım koduyla gerçekleştirilen tüm transferler otomatik olarak kullanıcı bakiyesine yansıtılır. Ayrıca bir bildirimde bulunmasına ihtiyaç yoktur.

Kolay Alış-Satış sürecinde TL yatırma işlemini tamamlanmasının sonrasında “Market” üzerinden ya da “Kolay Alış-Satış” üzerinden hızlı bir şekilde Bitcoin (BTC) alımı gerçekleştirilebilir. Kolay Alış-Satış bölümünde BTC miktarına göre ayarlama yapılır. Satın alım işleminin tamamlanmasının ardından Huobi’ye geçiş yapılır. Bu süreçte İlk olarak buradan devam edilerek Huobi hesabı oluşturulur veya var olan hesaba giriş yapılır.

Kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Bakiye” menüsüne tıklanır ve “Borsa Hesabı (Yatırma ve Çekme” seçeneğine tıklanmalıdır. Bu bölümden “BTC” sütunundan “Yatır” seçeneğine tıklanır. Bu adımda kullanıcıya özel Bitcoin adresi üretilir. Adresin yanında yer alan “Kopyala” seçeneğine tıklanır.

Şimdi yeniden bitcoin borsa sitesine dönüş yapılır ve menüden “Çekim İşlemleri”ne tıklanır. Sekmelerden BTC’ye tıklanarak çekmek istenilen BTC miktarı girilir ve Huobi’den kopyalanan cüzdan adresi“Cüzdan Adresi” bölümüne yapıştırılır. Çekim talimatı verilmesinden kısa bir süre sonra transfer işlemi başlatılacak fakat alıcı adrese ulaşması Bitcoin ağında söz konusu olan yoğunluğa bağlı olarak değişmektedir.

Çekim talebinin gerçekleştirilmesinin ardından artık borsa platformu ile işiniz bitiyor. Şimdi ise Huobi’ye geri dönülmesi ve üst menüden “Borsa”ya gidilmesi gerekmektedir. Ardından mevcut seçeneklerden “BTC”yi seçerek arama çubuğuna “ATOM” yazılır ve ekranda filtrelenen ATOM’a tıklanır.

Kullanılabilir BTC bakiyesine göre, o anki alış fiyatına göre “Alış Fiyatı” girilir ve alınmak istenilen ATOM miktarını girilerek “Satın Alma ATOM” düğmesine tıklanır. Bu işlemin tamamlanmasından sonra artık kripto cüzdanınızda Cosmos (ATOM) var demektir.

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