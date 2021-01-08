Coşkunöz Magnetto Romanya’nın Genel Müdürü Hakan İnceler oldu

Coşkunöz Holding’in ikinci yurtdışı yatırımı olan ve İtalyan CLN Grup otomotiv bölümü MA ortaklığında hayata geçirilen Coşkunöz Magnetto Romanya şirketinin Genel Müdürlük görevini 1 Ocak 2021 itibarıyla Hakan İnceler sürdürecek. Uzun yıllar Coşkunöz Metal Form şirketinde farklı birim ve pozisyonlarda yer alan İnceler'in şirketi sektörde üst sıralara taşıması hedefleniyor. Coşkunöz Magnetto Romanya, dünyanın en büyük otomotiv üreticilerine en gelişmiş teknolojileriyle parça tedariki yapıyor.

1997 Yılında stajyer olarak gruba ilk adımını atan İnceler, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan hemen sonra 2000 yılında CMF şirketimizde ÜLK bölümünde göreve başladı. Son 6 yılı ÜLK Müdürlüğü olmak üzere, 2000-2011 yılları arasında ÜLK bölümünde tüm süreçlerde çeşitli roller üstlendi. 2011-2017 yıllarında Satınalma Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, Temmuz 2017’den bugüne Üretim GMY olarak kariyerini devam ettirdi. Bu sürede, süreç modernizasyonu, büyümeye bağlı inşaat, üretim outsource projeleri, yalın dönüşüm, global tedarik süreçlerinin yönetimi gibi şirket ölçeğinde yürütülen birçok projede ekip üyesi ve lideri olarak rol aldı ve 20 yılda birçok çalışanın gelişimine de katkı sağladı. Holding bünyesindeki ve sektördeki geniş tecrübe ve birikimiyle Hakan İnceler’in, Coşkunöz Magnetto Romanya’nın sektöründe önemli bir konuma gelmesine yönelik büyük fayda ve değer sağlaması bekleniyor.