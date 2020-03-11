Coronavirüse karşı 25 milyar euro

Avrupa genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm üye ülkelerde tespit edilmesinin ardından liderler, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in çağrısı üzerine video konferansla toplantı düzenleyerek mücadele adımlarını ele aldı.



Michel, toplantı sonrasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı açıklamada, üye ülkelerin "birlikte ve hızlı bir şekilde hareket etmenin" önemine vurgu yaptığını kaydetti.



AB Komisyonunun koordinasyonunda "ortak bir tutum" takınılması gerektiğine işaret eden Michel, ilgili bakanların günlük düzeyde irtibat kuracağını açıkladı.



Michel, toplantı kapsamında 4 ana önceliğin belirlendiğini belirtti. Bunların "virüsün yayılmasını engellemek", "tıbbi teçhizat tedarik etmek", "araştırmayı teşvik etmek" ve "sosyoekonomik sorunlarla mücadele etmek" olduğunu kaydeden Michel, atılan adımların orantılı olması gerektiğini ifade etti.



AB Komisyonu'nun ekonomik gelişmeleri yakından takip edeceğinin ve gerekli girişimlerde bulunacağının altını çizen Michel, Kovid-19'la mücadelenin 26-27 Mart'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacağını duyurdu.



AB'DEN 25 MİLYAR AVROLUK YATIRIM FONU



Öte yandan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kovid-19'un meydana getirdiği ekonomik krizle mücadele etmek için 25 milyar avroluk AB yatırım fonu kuracaklarını açıkladı.



Von der Leyen, yatırım fonunu başlatmak için Konsey ve Parlamentonun 7,5 milyar avro yatırım likiditesine onay vermeleri için teklif sunacağını söyledi.



İSPANYA'DA KRAL 6. FELİPE'NİN RESMİ PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ



Öte yandan Avrupa'da İtalya'dan sonra koronavirüsün en fazla etkilediği ülkeler arasında yer alan İspanya'da Kral 6. Felipe'nin bazı resmi programları koronavirüsten dolayı iptal edildi.



Ayrıca Kovid-19'un en fazla görüldüğü başkent Madrid'de sosyal merkezler, kütüphaneler ve tiyatrolar kapatıldı. 1700’den fazla yeni tip koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede şu ana dek 35 kişi hayatını kaybetti.