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Ekonomi
Haber Giriş: 20.03.2020 - 14:14,Son Güncelleme:/

Corona virüs sebebiyle talebe yetişemiyor! 150 bin yeni çalışan alacak

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Corona virüs sebebiyle talebe yetişemiyor! 150 bin yeni çalışan alacak
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Corona virüs salgını sonrası artan talebe yetişemeyen ABD merkezli süpermarket zinciri 150 bin yeni çalışan alacağını duyurdu. Ülkedeki hiçbir mağazasını kapatmayacağını duyuran şirket çalışanlarına da bonus dağıtma kararı aldı.

ABD merkezli süpermarket zinciri Walmart, corona virüs (COVID-19) salgını sonrası artan talebe yanıt verebilmek için 150 bin kişiyi işe alacak.

Business Insider’da yer alan habere göre 1.5 milyon çalışanı ile ülkenin en büyük iş vereni konumunda olan Walmart, işe alımlarda zor durumda olan sektörlerin çalışanlarına öncelik verecek.

Corona virüs sebebiyle talebe yetişemiyor 150 bin yeni çalışan alacak

Salgın endişesiyle ABD Walmart reyonları stoklamalardan dolayı boşaldı.

ÇALIŞANLARA İKRAMİYE DAĞITILIYOR

Şirket bu arada tam zamanlı çalışanlara 300 dolar, yarı zamanlı çalışanlarına ise 150 dolar ikramiye verecek.

İnternet üzerinden ticaret yapan Amazon daha önce artan talep karşısında 100 bin kişiyi işe alacağını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde küçük dükkan ve mağazaların geçici olarak kapanması ile birlikte bir hafta içinde en az 70 bin kişinin işsiz kaldığı belirtiliyor.

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