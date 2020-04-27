Corona virüsle mücadelede ilginç yöntem! 550 kişilik kasaba kendi parasını basmaya başladı

Castellino del Biferno, İtalya'nın Molise bölgesinde, sadece 550 sakini olan küçük bir kasaba. Bu kasaba yerel halka ve işletmelere yardımcı olmak amacıyla kendi para birimini basmaya başladı.

Euronews'in haberine göre Antonio Iannacone yapılanı 'filigranlı kağıtla başlıyoruz, yönetimle uzlaştığımız şekilde kağıdın bir yüzüne banknotları basıyoruz' diyor. Para basma işi Belediye Başkanı Enrico Fratangelo'nun 12 yıldır üzerine çalıştığı bir konu. Fratangelo, düşüncelerini hayata geçirmek için salgını fırsat olarak görmüş. Belediye başkanı para basma işlemini yerel ekonominin ayakta kalabilmesi için yaptıklarını belirtiyor.

"Ducati" Banknotları ikamet edenlere ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılmış. Banknotlarda yüzme havuzu, kilise, Madonna'nın heykeli gibi resimler var. 1 Ducati 1 Euro değerinde. Şu anda bölge halkı bununla alışveriş yapıyor.

Belediye başkanı, salgın sırasında savunmasız ailelere gıda kuponu dağıtmak için hükümetten 5.500 Euro aldı. Belediye meclisi tasarruflarını ekledi ve şehirdeki 200'den fazla aileye "Ducati" banknotları dağıttı.