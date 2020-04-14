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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.04.2020 - 08:15,Son Güncelleme:

Corona virüse yakalananların tüm tedavileri ücretsiz oldu

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Corona virüse yakalananların tüm tedavileri ücretsiz oldu
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Korona virüse (Covid-19) yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.

Koronavirüs tedavisine ilişkin çok önemli bir karara daha imza atıldı. Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavisi sosyal güvencesi  olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz olarak yapılacak.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan karara göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (COVID-19) hastalığı ile mücadele kapsamında, herhangi bir  sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan  söz konusu  hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü  kişisel koruyucu ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testler,  kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan, hastalığın  tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan, sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz olarak yararlanılacak.

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye
Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.

Karar, 1/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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