Corona virÃ¼s sonrasÄ± bakÄ±n uÃ§aklar nasÄ±l olacak... Dev ÅŸirket yayÄ±nladÄ±

Korona virÃ¼s sonrasÄ±nda Ã¶nlemlerin devam edeceÄŸi, sosyal mesafenin sÃ¼receÄŸi konuÅŸuluyor. Bu ulaÅŸÄ±ma da yansÄ±yacak. Ã–zellikle bu dÃ¶nemde dÃ¼nyada havayolu ulaÅŸÄ±mÄ±nda yaÅŸanan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ Ä°talyanÂ tasarÄ±m ÅŸirketi Avio Interiors salgÄ±n sonrasÄ± uÃ§aklarda neler deÄŸiÅŸeceÄŸini belgeleyen yeni tasarÄ±m gÃ¶rsellerini paylaÅŸtÄ±.Â

Avio Interiors yolcularÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in 2 uÃ§ak koltuÄŸu tasarlamÄ±ÅŸ durumda. Konseptlerdeki yoÄŸun izolasyon dikkat Ã§ekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ salgÄ±n sonrasÄ±nda alÄ±nan Ã¶nlemlerin en az salgÄ±n sÄ±rasÄ±nda alÄ±nan Ã¶nlemler kadar Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.Â

Åžirketin web sitesinde yer alan ilk konsept Glassafe isminde yer alÄ±yor. AynÄ± sÄ±radaki koltuklarÄ± paylaÅŸan yolcular arasÄ±ndaki etkileÅŸimi gÃ¼venilir hale getiren bÃ¶lmelerden meydana geliyor.Â KoltuÄŸun her iki tarafÄ±nÄ± da kapatan ÅŸeffaf bÃ¶lmeler, yolcularÄ± izole etmeÂ amacÄ± taÅŸÄ±yor. (Ana gÃ¶rselde yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi)

Ä°kinci gÃ¶rsel ise Janus Seat adÄ±nda. Bu tarz yukarÄ±da gÃ¶rÃ¼leceÄŸi gibi izolasyonu daha gÃ¼venli hale getiriyor. Burada kÃ¼Ã§Ã¼k bir deÄŸiÅŸiklik var.Â

AynÄ± zamanda koltuklarÄ±n yÃ¶nÃ¼ de deÄŸiÅŸmiÅŸ durumda. Yine aynÄ± ÅŸekilde yolcularÄ±n yan taraflarÄ±nÄ± da kapatan bÃ¶lmeler yer alÄ±yor.Â TasarÄ±m, adÄ±nÄ± bir yÃ¼zÃ¼ ileriye ve bir yÃ¼zÃ¼ geriye dÃ¶nÃ¼k olan iki yÃ¼zlÃ¼ Roma tanrÄ±sÄ±ndan almÄ±ÅŸ.

Her yolcunun, koridordan geÃ§en insanlardan bile baÅŸkalarÄ±ndan izole edilmiÅŸ kendi alanÄ± bulunuyor.Â Janus koltuÄŸunun her yeri, komÅŸu koltuklarda oturanlara nefes yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nleyen yÃ¼ksek bir kalkanla Ã¼Ã§ tarafÄ± Ã§evrili.

The Sun'Ä±n haberine gÃ¶reÂ Janus Seat konsepti, Glassafe'ten farklÄ± olarak, basit bir eklentiden daha fazlasÄ±nÄ± gerektiriyor. Ortadaki koltuklarÄ± sÃ¶kerek yeniden montajlamasÄ± gerekiyor. Ancak hala gÃ¼venilirliÄŸi konusunda soru iÅŸaretleri bulunuyor.Â

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