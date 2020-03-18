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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 13:00,Son Güncelleme:/

Corona virüs önlemi: Havaist araçlarında dezenfekte sıklığı artırıldı

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Corona virüs önlemi: Havaist araçlarında dezenfekte sıklığı artırıldı
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İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un birçok noktası arasında yolcu taşımacılığı hizmeti sunan Havaist'e ait otobüsler periyodik olarak dezenfekte ediliyor.

Havaist'ten yapılan açıklama göre, Havaist tüm ekibiyle, kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve özellikle koronavirüs nedeniyle yaşanan tedirginlikleri en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Salgın hastalıklar, dünyada ve Türkiye'de, kış aylarının getirdiği mevsim koşullarıyla birlikte artışa geçiyor. Virüslerin en çok yayılma riski taşıdığı ortak kullanım alanlarının temizliği, bu nedenle büyük önem taşıyor. Havaist her gün on binlerce yolcunun kullandığı toplu ulaşım araçlarındaki rutin temizlik işlemlerini, koronavirüs salgını nedeniyle en üst seviyeye çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaist Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Bertan Kale, her gün on binlerce yolcuya hizmet veren Havaist otobüslerinde rutin temizlik işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Koronvirüs salgınının başlamasıyla tüm araçlarda dezenfektan işlemi gerçekleştirdiklerini kaydeden Kale. "Şu anda dünyada söz konusu olan virüs salgını riski nedeniyle biz de periyodik olarak uyguladığımız temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerimizi artırdık. Yolcularımızdan bu konuda olumlu geri dönüşler alıyoruz, risk ortadan kalkana kadar tüm imkanlarımızla süreci bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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