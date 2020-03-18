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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 16:50,Son Güncelleme:/

Corona virüs etkisi devam ediyor! New York borsası sert düşüşle açıldı

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Corona virüs etkisi devam ediyor! New York borsası sert düşüşle açıldı
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New York borsası, güne sert düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 1.000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 4,94 azalışla 20.188,69 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 5,6 düşüşle 2.362,53 puandan ve Nasdaq endeksi, yüzde 5,55 değer kaybıyla 6,902.32 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki düşüşte, finansal sistemi ve ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar atılmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerin artarak devam etmesi etkili oldu.

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