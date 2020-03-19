Corona virüs etkisi: 2016 yılından beri ilk kez yaşandı

Asya Borsaları Perşembe günkü işlemlerde çoğunlukla negatif seyretti. Bölgedeki düşüşlere yüzde 6'nın üzerindeki kayıpla Güney Kore öncülük etti. Japonya borsası pozitif ayrıştı.

Hang Seng Endeksi Temmuz 2016'dan bu yana en düşük kapanışa doğru% 4.3 düşüşle 21.344.93 seviyesine geriledi. AIA Grubu ve Ping An Insurance Group ağır sigorta şirketleri sırasıyla% 5.4 ve% 5.9 düşüş göstererek endeks kayıplarının yaklaşık beşte birine puan verdi.

Power Assets, 2019 karında% 6.6 düşüş ve gelirde% 13.3 düşüş bildirdikten sonra% 6.7 düştü.

*Japonya'nın Topix Endeksi, yüzde 1.2 yükseldi.

*Hong Kong Hang Seng Endeksi, yüzde 4.3 geriledi.

*Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 2.1 azaldı.

*Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi, yüzde 2.1 düştü.

*Güney Kore Kospi Endeksi, yüzde 6.4 geriledi.

* CSI300 endeksi sabah seansı sonunda yüzde 2.7 düştü