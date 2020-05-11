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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.05.2020 - 11:03,Son Güncelleme:

Corona virüs dünya devini etkiledi! İflas başvurusu verdi

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Corona virüs dünya devini etkiledi! İflas başvurusu verdi
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Pazar günü web sitesinde yayınlanan bir açıklamaya göre, dünyanın ikinci en eski havayolu şirketi Kolombiyalı Avianca, "Covid-19 salgınının öngörülemez etkisi" nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Dünyanın en eski havayolu şirketi Avianca Havayolları iflas başvurusunda bulundu. Tüm dünyada Koronavirüs (Covid-19) salgını hayatı olumsuz etkilerken havacılık, salgından en fazla etkilenen sektör oldu.

Hollandalı havayolu şirketi KLM’in iflas başvurusunun ardından bir haber de Kolombiyalı Havayolu'ndan geldi. CNN International'ın haberine göre iflas başvurusu kararı, devam eden salgın sırasında "operasyonları korumak" amacıyla verilmiş, ifadelerinde bulundu. 

Açıklamaya göre, Avianca doğrudan Latin Amerika'da 21.000 kişiyi istihdam ediyor. Avianca web sitesindeki ek bilgilere göre, Avianca'nın faaliyet gösterdiği ülkelerin yaklaşık yüzde 90'ı toplam veya kısmi seyahat kısıtlamaları kapsamındadır.

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