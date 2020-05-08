Corona virüs ABD'li şirketleri etkiledi! 2 dev binlerce çalışanını işten çıkardı

İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen corona virüs (COVID-19) pek çok şirketin planlarını da altüst etmiş durumda.



Seyahat ve taşımacılık sektörlerine getirdikleri dijitalleşme ile kısa sürede büyüyen Uber ve Airbnb de salgın nedeniyle ciddi kayıplar yaşıyor.



CNN International’da yer alan habere göre dünya genelinde 7 bin 500 çalışanı olan Airbnb 1700 kişiyi yani neredeyse her 4 çalışanından 1’ini işten çıkardığını duyurdu.



Aynı habere göre, Uber ise toplam çalılanlarının yüze 14’üne denk gelen 3 bin 700 kişinin işine son verdi.



Uber geçtiğimiz günlerde ilk çeyrek bilançocusu açıklamış ve 2020’nin ilk 3 ayında 2.9 milyar dolar zarar ettiğini duyurmuştu.