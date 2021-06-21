Corona ilacı için Rus şirketle anlaşma

Türk İlaç ve Chromis, Covid-19 tedavisinde kullanılan Avifavir isimli ilacın satışı ve üretimi ile ilgili olarak ana ticari ve hukuki hatların belirlendiği çerçeve anlaşması imzalandığını duyurdu.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Rusya'da yerleşik Chromis LLC Firması ve TURK İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş arasında coronovirüs COVID -19 tedavisinde kullanılan favipiravir etken maddeli AVIFAVİR isimli ilacın satışı ve üretimi ile ilgili olarak ana ticari ve hukuki hatların belirlendiği çerçeve anlaşma imzalanmıştır.

AŞILAMA HIZLA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Haziran saat 12.22 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27.592.838, ikinci doz aşı sayısı 14.449.276 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 42.042.114 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da 5 milyon 317 bin 507'si birinci doz, 2 milyon 363 bin 649'u ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 681 bin 156 doz aşı yapıldı.

Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 313 bin 258, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 205 bin 308, toplam aşı miktarı 3 milyon 518 bin 566 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ise 1 milyon 856 bin 915'i birinci doz, 984 bin 280'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 841 bin 195 doz oldu.

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