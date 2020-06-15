Corendon, koronaya yakalanan yolcularının dönüşünü üstleniyor

Pandemi sürecinde gerekli tüm önlemleri alarak güvenli uçuşlar yapmak için hazırlıklarını tamamlayan Corendon Airlines, Alman turistlerin Türkiye’de güvenle tatil yapabilmeleri için bir hizmet daha geliştirdi. Havayolu, Türkiye’de tatili esnasında koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve dönüş biletleri olan yolcuları, tedavileri tamamlandıktan sonra ülkelerine geri götürecek. Havayolu, ayrıca bu yolcuların ailelerine de istedikleri zaman ülkelerine dönme esnekliği tanıyacak.

Şirket CEO’su Yıldıray Karaer, Alman turistlerin Türkiye’ye planlayacakları tatillerinde içlerinin bir nebze daha rahat olması için böyle bir uygulamaya gittiklerini açıkladı. Pandemi nedeniyle tüm uçaklarda uluslararası standartlarda ekstra hijyen önlemleri aldıklarını anlatan Karaer, Uzun süre evde kaldıktan sonra tatil için yola çıkan yolcularımızın en güvenli ve emniyetli şekilde seyahat etmesini sağlıyor olacağız" dedi.

YOLCULARA REZERVASYON ESNEKLİĞİ

Karaer, pandemi sürecinde bir yandan tatile özlem duyarken diğer yandan değişen gündem ve ülkelerin farklı uygulamaları nedeniyle rezervasyon yaparken endişe taşıyan misafirleri için esnek rezervasyon imkanı sağlayarak, yolcularının biletlerine güvence verdiklerini de aktardı. ’Biletin Güvende’ kampanyası ile yolcuların içleri rahat bir şekilde rezervasyon yapabileceklerini anlatan Yıldıray Karaer, "Misafirlerimizin rahatı için bu süreçte tüm rezervasyonlarda ücretsiz tarih ve hat değişim imk?nı sunuyoruz. Biletini 13 Haziran 2020 ve 15 Temmuz 2020 tarihleri arasında Corendon Airlines’dan alan yolcularımız, uçuş tarihlerine 7 gün kalana kadar tarih ve hat değişikliği talebinde bulunabilecek. Tatil planlarına esneklik tanıyarak rezervasyona teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu kampanya, 2020 yaz sezonu süresince yani 31 Ekim 2020’ye kadar sürecek. Yolcularımız uçuşlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar erteleyebilecek ve biletlerini istedikleri destinasyona değiştirebilecek" diye konuştu.

AVRUPA-ANADOLU HATLARI BAŞLIYOR

27 Haziran itibarıyla Almanya, Hollanda, İsviçre ve Avusturya’dan Anadolu’nun 11 şehrine uçuşlara da başlayacaklarını kaydeden Yıldıray Karaer, "Geçen haftalarda, 27 Haziran itibarıyla Avrupa bayraklı havayolumuz ile Avrupa içi uçuşlara başlayacağımızı açıklamıştık. Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının da tatillerini ülkemizde geçirmek için yoğun istek duyduklarını biliyoruz. Bu sebeple, aynı tarih itibarıyla başta Almanya olmak üzere Avrupa’dan direkt Anadolu seferlerine de başlayacağımızın müjdesini vermek isterim" dedi.