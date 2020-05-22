Corendon Airlines 27 Haziran’a hazırlanıyor

Covid-19 salgını sonucu Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatmaya başlamasıyla Mart ayında operasyonlarını durduran Corendon Airlines, 2020 yaz sezonunda düzenleyeceği uluslararası uçuşların programını açıkladı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinden turistik destinasyonlara uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines, Almanya’da tatil sezonunun açıldığı 27 Haziran tarihi itibarıyla Almanya’nın 22 şehrinden İspanya, İtalya, Türkiye, Mısır ve Yunan Adalarına uçmaya başlayacak. Corendon Airlines’ın sunacağı bu uçuşların biletleri tur operatörleri, seyahat acenteleri ve corendonairlines.com web sitesinde satışa sunulmuş haldedir.

EKİM’DEN İTİBAREN İLK UÇUŞ PLANINA DÖNÜŞ VAR

Corendon Airlines’ın yeni dönem planları ve uçuşlarda alınan önlemler hakkında bilgi veren Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer, “Avrupa tescilli uçaklarımız ile Almanya’daki base’lerimiz Köln, Hannover, Nürnberg, Münster/Osnabrück de dahil olmak üzere başlatacağımız operasyonumuzu Türkiye base’lerinden çıkışlı Avusturya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika ve Polonya uçuşlarıyla devam ettireceğiz. Avrupa’da yaşayan Türk Vatandaşları için de başta Kayseri olmak üzere Anadolu’nun 10 şehrine uçuşlarımıza da yine 27 Haziran itibarıyla başlayacağız. İlk aşamada talebin düşük olacağını öngördüğümüz için kısıtlı bir programla çıkıyoruz. Fakat kısa sürede sektörde toparlanma beklediğimiz için özellikle Ekim’den itibaren, kaynak pazarlarımızdaki okul tatillerini de göz önünde bulundurarak, sezon öncesi açıkladığımız ilk uçuş planımıza dönebilmek arzusundayız” diye konuştu.

UÇUŞLAR İÇİN TÜM ÖNLEMLER HAZIR

Yeni uçuş deneyimi olarak adlandırdıkları bu dönemde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Sivil Havacılık Otoritelerinin getirdiği önlemlerin yanı sıra birçok ekstra prosedür daha geliştirdiklerini ifade eden Karaer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yolcularımız ve ekiplerimizi korumak ve onların güvenle uçabilmesi için her türlü önlemi alıyoruz. Uçaklarımızda normal temizlik süreçlerine ek olarak düzenli aralıklarla yoğun dezenfeksiyon işlemleri yapıyoruz. Bunun yanı sıra yolcularımız, uçaklarımızdaki Hepa filtreleri ve dikey hava akışı sağlayan havalandırma sistemleri sayesinde kabin içerisindeki hava sirkülasyonun kalitesine güvenebilirler. Ayrıca uçuş süresince tüm yolcularımız ve uçuş ekiplerimiz için maske zorunluluğu bulunuyor. Check in ve boarding süreçlerimizi de bu özel duruma göre adapte ettik. Yolcularımızı mümkün olduğu kadar online check in’e teşvik edip boarding ve deboarding süreçlerini de küçük gruplar halinde yöneteceğiz.”