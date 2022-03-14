Çöplük enerji santraline döndü

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Küresel ölçekte en önemli çevre sorunlarının başında iklim değişikliği geliyor. Bu alandaki mücadeleye bir destek de, yerel ölçekte önemli adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Belediye, yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekledi. Bursaray istasyonları ile hizmet binalarının çatısını birer güneş enerjisi santralına dönüştürmeye başlayan, Yenikent Katı Atık Depolama sahasında metan gazından, BUSKİ su depolarının girişlerine kurulan HES’ler aracılığıyla da sudan enerji üreten belediye, ‘Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisi’nde de enerji üretimine başladı. Yap-işlet-devret yöntemiyle hayata geçirilen ve yılsonuna kadar toplamda 40 milyon dolarlık yatırımın yapılacağı tesiste ilk biyogaz tankının devreye alınmasıyla enerji üretimi başladı. Yılsonuna kadar yaklaşık 75 bin konutun tüketimine eş değer 12 megavat enerji üretimi sağlanacak.

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ATIKLARI YÜZDE 75 AZALTACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depolama sahasına gidecek atıkları yüzde 75 oranında azaltarak çevreye değer katacak ve enerji üretimiyle de ekonomiye güç kazandıracak tesisleri tanıttı. Bursa’da günlük kişi başına 1.1 kilogram evsel atık oluştuğunu ve her gün ortaya çıkan 3.500 ton atığın bertaraf edilmesinin çok ciddi bir iş olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, bu atıkları çöp olarak değil, hammadde olarak gördüklerini söyledi. İnegöl Belediye Başkanlığı döneminde vahşi depolama sahasından düzenli depolama sahasına geçiş sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Başkan Aktaş, ilçe belediyesinin sorumluluğunda olmamasına rağmen 2011 yılında başlattıkları süreçte yatırımın yüzde 45’lik kısmını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan sağlayarak bu düzenli depolama sahasını İnegöl’e kazandırdıklarını hatırlattı.

HAMASETLE OLMAZ

“İklim değişikliği, küresel ısınma, çevreyi korumalıyız” gibi sadece hamasi nutuklarla çevreci olunamayacağını ifade eden Başkan Aktaş, kentlerin geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması için bu tür yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeye yılsonuna kadar toplamda 40 milyon dolarlık ciddi bir yatırım yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Proje tamamlandığında 75 bin hanenin ihtiyacı olan elektrik üretimini karşılamış olacağız. Benzer bir tesisi batı bölgesi için de planlıyoruz. O konuyla ilgili detayları da kamuoyu ile paylaşacağız. İddia ediyorum; Bursa Büyükşehir Belediyesi 81 il arasında bu konuda örnek yatırımları yapan belediyelerden bir tanesi olacak” diye konuştu.

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75 BİN EVE ELEKTRİK VERECEK

Günlük 1.200 ton çöpü işleyecek kapasitedeki tesisin çevresinde bir dönümlük alanda orkide ve manolya bahçeleri kuracaklarını bildiren Aktaş “Yine gübre üretimiyle alakalı burada bir altyapı oluşturacağız. Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İnegöl, Yenişehir ve İznik’ten getirilen hammaddeyi burada değerlendireceğiz. İlk etapta sahaya giden atık miktarı yüzde 50, yatırım tamamlandığında da yüzde 75 oranında azalmış olacak. Şu an bir tankımız devrede. Yıl sonuna kadar 5 tankımız devreye girmiş olacak ve organik atıktan enerji üretim kapasitesi yaklaşık 12 megavat saate ulaşacak. Bu 75 bin konuta eşdeğer enerji üretimi demek. Çevreye duyarlı bir belediye olmak bizim önceliğimiz” şeklinde konuştu.

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ÇIKAN ÇÖP YILDA 7 STADI DOLDURUR

Kentte uyguladıkları atık yönetim sistemi hakkında bilgiler veren Başkan Aktaş, Türkiye genelinde atıkların yüzde 85’inin düzenli depolamaya tabi tutulduğunu ifade ederek; geri kazanım, kaynağında ayrıştırma, atıklardan hammadde ve enerji üretimi gibi entegre tesislerin giderek önem kazandığını söyledi. Aktaş, “Bizim 3500 ton olan atık miktarımızın normal projeksiyonda 2035’te 5500 tona ve 2050’de 8900 tonlara çıkması bekleniyor. Günlük 3500 ton çöp demek, yani bir yılda 7 stadyumu doldurmuş oluyoruz. Bizim arazilerimiz çok kıymetli. Büyük alanları depolama sahası olarak kullanmak sıkıntılı. Bu nedenle biz atıklarımızı azaltıp, hammadde ve enerjiye dönüştürmek zorundayız” dedi.