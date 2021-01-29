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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 07:53 | Son Güncelleme:

Commerzbank'ta büyük işten çıkarma planı

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Commerzbank'ta büyük işten çıkarma planı
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Almanya’nın ikinci büyük bankası Commerzbank, yeniden yapılanma kapsamında stratejisini yenileyerek 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Commerzbank’ın yeni üst yöneticisi (CEO) Manfred Knof’un bankanın stratejinin yenilemesinin bir parçası
olarak 10 bin kişiyi işten çıkarmayı ve yüzlerce şubeyi de kapatmayı planladığı belirtildi.

Alman devletinin de hissedarı olduğu bankada işten çıkarmalar ve bazı şubeleri kapatma dahil yeniden yapılanma uzun süredir gündemde yer alırken, bankanın eski üst yöneticisi Martin Zielke, Temmuz 2020’de aniden istifa etmişti.

İşten çıkarmalar ve şube kapatma Zielke'nin istifası ve bazı yatırımcıların eleştirilerinden sonra askıya alınmıştı.

48 bin çalışanı ve 800 şubesi bulunan Commerzbank, 2008’deki küresel mali kriz sonrasında milyarlarca avroluk zarar etmiş, devlet yardımı almak zorunda kalmıştı.

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