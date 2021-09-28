Çok tartışılmıştı... Instagram'dan yeni adım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Kış planı devreye girdi 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...Kış planı devreye girdi! 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...#Koronavirüs
Her satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtuHer satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtu!#Cinci Hoca
Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı İkinci baharını yaşıyor...Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı! İkinci baharını yaşıyor...#Fenerbahçe
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronada en şanssız grupOxford Üniversitesi açıkladı: Korona'da en şanssız grup! #Koronavirüs
İhtiyacın 3te birini karşılayacak Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladıİhtiyacın 3'te birini karşılayacak! Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladı#Fatih Dönmez
Koronayı yendiler... 561 gün sonra mutlu sonKorona'yı yendiler... 561 gün sonra mutlu son!#Norveç
Akşener’in hamlesindeki can alıcı noktaAkşener’in hamlesindeki can alıcı nokta#Akşener
60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler Ne de bir bardak su verdiler...60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler! Ne de bir bardak su verdiler...#Seyfi Dursunoğlu
İngilterede ordu hazırda bekliyor Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldiİngiltere'de ordu hazırda bekliyor! Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldi#Tedarik Sorunu
Bülent Korkmaz, Alanyasporu uçuşa geçirdi Kariyerinde bir ilki yaşadıBülent Korkmaz, Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı#Bülent Korkmaz
Ünlü futbolcu menajeri Nusrette hesaba isyan etti ama...Ünlü futbolcu menajeri Nusret'te hesaba isyan etti ama...#Orkun Ün
Eski eşler bir araya geldiEski eşler bir araya geldi!#Damla Ersubaşı
Miçotakisten çok önemli Türkiye itirafıMiçotakis'ten çok önemli Türkiye itirafı#Miçotakis
Marmarada kâbus sürüyor Son 40 yılın en kötüsü...Marmara'da kâbus sürüyor! Son 40 yılın en kötüsü...#Marmara Denizi
HABERLEREkonomi Haberleri

Çok tartışılmıştı... Instagram'dan yeni adım

#Instagram#Instagram Kids#Sosyal Medya
Çok tartışılmıştı... Instagramdan yeni adım

Facebook'a bağlı Instagram'ın bir süredir çocukları için yeni bir versiyon ile karşımıza çıkacağı konuşuluyordu. Gerek küçük çocuklar için iyi bir ortam sunamayacağı gerekse de böyle bir ihtiyacın olmadığını söyleyen insanların yorumlarını dikkate alan şirket, 13 yaşın altındaki çocuklar için geliştireceğini söylediği versiyonu geçici olsa da durdurdu.

Haberin Devamı

Dünyanın en popüler sosyal ağları içinde yer alan Instagram’ın geliştiricileri özellikle yenilikçi adımlarla milyonlarca kişiyi uygulamanın içinde tutmak adına büyük çaba sarf ediyor. Instagram,13 yaşın altındaki çocuklara yönelik olarak geliştirdiği 'Instagram Kids'i bu noktada askıya alıyor. Böylece daha küçük yaştaki kullanıcılarla ilgili endişeler biraz olsun gidiyor.

Instagram duyurdu Önemli değişiklik

Instagram duyurdu! Önemli değişiklik

İLERLEYEN DÖNEMDE UYGULAMANIN GELMESİ BEKLENİYOR

Instagram CEO’su Adam Mosseri yeni yayımlanan bir blog yazısında, uygulamanın neden askıya alındığını aktarıyor. Mosseri, "Geliştiricilerin, ebeveynler, uzmanlar, politikacılar ve diğer düzenleyicilerle birlikte çalışması, endişelerini dinlemesi ve bu projenin değerini ve önemini göstermesi için zaman vereceğini" yazdı.

Söz konusu duyuru The Wall Street Journal'ın Facebook'un Instagram'ın bazı genç kızlar tarafından kullanılmasının zihinsel sağlık sorunlarına ve kaygıya yol açtığının farkında olduğunu bildiren bir araştırma dizisinin ardından geldiğini de söylemekte fayda var.

DMdeki büyük tehlike... Çocukları tehdit ediyor Mutlaka aktif edin

DM'deki büyük tehlike... Çocukları tehdit ediyor! Mutlaka aktif edin

ÇOĞU SORUN GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Haberin Devamı

Proje duraklatılırken Instagram, şu anda Instagram'da olan 13-19 yaşındakileri kapsayacak şekilde yeni ebeveyn denetimi araçları üzerindeki çalışmalarını genişletecek. Önümüzdeki aylarda bununla ilgili daha fazla duyuru olacağı duyuruldu. Ve WSJ'nin sızdırılan araştırmayı yorumlamasıyla aynı fikirde olmasa da, "insanlar için birçok soru yöneltti."

Yeme sorunları, yalnızlık, kaygı ve üzüntü gibi diğer alanlarda, "Bu zorlukları yaşadıklarını söyleyen genç kızların, Instagram'ın bu sorunları daha iyi ve daha kötü hale getirdiğini söyleme olasılıkları daha yüksek olduğu" tespit edildi. The Verge, Facebook'un yanıtının "gençlerin Instagram'a bağımlı hissettiklerini iddia etmeleri de dahil olmak üzere WSJ makalesinde ortaya çıkan sorunların çoğunu görmezden geldiğini" söyledi.

İlgili Haberler:

Kış planı devreye girdi! 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...Her satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtu!Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse
Haberle ilgili daha fazlası:
#Instagram#Instagram Kids#Sosyal Medya