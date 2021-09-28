Çok tartışılmıştı... Instagram'dan yeni adım

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Dünyanın en popüler sosyal ağları içinde yer alan Instagram’ın geliştiricileri özellikle yenilikçi adımlarla milyonlarca kişiyi uygulamanın içinde tutmak adına büyük çaba sarf ediyor. Instagram,13 yaşın altındaki çocuklara yönelik olarak geliştirdiği 'Instagram Kids'i bu noktada askıya alıyor. Böylece daha küçük yaştaki kullanıcılarla ilgili endişeler biraz olsun gidiyor.

İLERLEYEN DÖNEMDE UYGULAMANIN GELMESİ BEKLENİYOR

Instagram CEO’su Adam Mosseri yeni yayımlanan bir blog yazısında, uygulamanın neden askıya alındığını aktarıyor. Mosseri, "Geliştiricilerin, ebeveynler, uzmanlar, politikacılar ve diğer düzenleyicilerle birlikte çalışması, endişelerini dinlemesi ve bu projenin değerini ve önemini göstermesi için zaman vereceğini" yazdı.

Söz konusu duyuru The Wall Street Journal'ın Facebook'un Instagram'ın bazı genç kızlar tarafından kullanılmasının zihinsel sağlık sorunlarına ve kaygıya yol açtığının farkında olduğunu bildiren bir araştırma dizisinin ardından geldiğini de söylemekte fayda var.

ÇOĞU SORUN GÖRMEZDEN GELİNİYOR

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Proje duraklatılırken Instagram, şu anda Instagram'da olan 13-19 yaşındakileri kapsayacak şekilde yeni ebeveyn denetimi araçları üzerindeki çalışmalarını genişletecek. Önümüzdeki aylarda bununla ilgili daha fazla duyuru olacağı duyuruldu. Ve WSJ'nin sızdırılan araştırmayı yorumlamasıyla aynı fikirde olmasa da, "insanlar için birçok soru yöneltti."

Yeme sorunları, yalnızlık, kaygı ve üzüntü gibi diğer alanlarda, "Bu zorlukları yaşadıklarını söyleyen genç kızların, Instagram'ın bu sorunları daha iyi ve daha kötü hale getirdiğini söyleme olasılıkları daha yüksek olduğu" tespit edildi. The Verge, Facebook'un yanıtının "gençlerin Instagram'a bağımlı hissettiklerini iddia etmeleri de dahil olmak üzere WSJ makalesinde ortaya çıkan sorunların çoğunu görmezden geldiğini" söyledi.