Çok konuşulacak raporun detayları belli oldu! Sosyal medya devine şok suçlama

Instagram kamu politikası başkanı Karina Newton, fotoğraf ağırlıklı Instagram hizmetinin gençleri, özellikle de kızları etkilediğini gösteren bir Facebook araştırmasından yola çıkan Wall Street Journal raporunun vardığı sonuçlara katılmadıklarını belirtti. Newton, konuya ilişkin paylaştığı mesajda, "Sosyal medyanın insanların refahı üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar karışık sonuçlar veriyor. Bizim kendi araştırmalarımız da dışarıdan yaptırılan diğer araştırmaları yansıtıyor. Önemli görünen şey, insanların sosyal medyayı nasıl kullandığı ve onu kullanırken ki ruh halleri" ifadelerini kullandı.

Euronews'e göre Wall Street Journal'ın araştırması, Instagram'da her gün bağlantı kuran milyonlarca gencin, özellikle de oradaki görsellerde 'markalı güzelliğin' ne olduğunu gördükten sonra vücutları hakkında utanç duymaya başladığını ve oluşan zararın küçümsediğini bildiriyor. Newton ise "Dünyada olumsuz sosyal karşılaştırmalar ve kaygılara ilişkin sorunlar olduğu için, sosyal medyada da var olacak" diyerek firmasının politikasını savundu. WS Journal'a göre, gençler de artan kaygı ve depresyon konusunda Instagram'ı suçluyor.

YENİ ALGORİTMALAR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Newton bu alanda Instagram'ın platformda maruz kalınan zorbalık, intihar, kendine zarar verme ve yeme bozuklukları sorunlarını çözmek için çalışmaya devam ettiği belirtiyor Newton'a göre Instagram, şu sıralarda ne tür gönderilerin kullanıcılara kendilerini kötü hissettirdiğini anlamaya ve ardından insanları kendilerini daha iyi hissettirecek içeriklere yönlendirmenin yollarını bulmaya uğraşıyor.

Newton, "Olumsuz sosyal karşılaştırma ve olumsuz beden imajını ele alma konusuna her gün daha fazla odaklanıyoruz" diyerek Instagram'ın geliştirilmekte olan yeni algoritmaları hakkında şunları söylüyor: "Verilerin insanları kendilerine ilham veren ve yükselten içeriklere yönlendirmeye yardımcı olacağı ve Instagram kültürünün insanların nasıl göründüğüne odaklanan kısmını değiştireceği konusunda ihtiyatlı şekilde iyimseriz."

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