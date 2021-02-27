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Ekonomi
Haber Giriş: 27.02.2021 - 21:33 | Son Güncelleme:

Çok amaçlı spor saha ve çevre düzenlemesi yaptırılacaktır

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Çok amaçlı spor saha ve çevre düzenlemesi yaptırılacaktır
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Ordu Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca saha işleri yaptırılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre 2021 Yılı Muhtelif İlçelerde Çok Amaçlı Spor Saha ve Çevre Düzenleme Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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