Coinbase halka arz oldu! Piyasa değeri 112 milyar doları gördü

Coinbase halka arz ile resmi olarak Nasdaq'daki yerini aldı. ABD'de halka açılan ilk kripto para işlem platformu olan Coinbase'in hisseleri, dün New York borsasında "COIN" koduyla işlem görmeye başladı. Hisse başına referans fiyatı 250 dolar olarak belirlenen Coinbase'in hisseleri, açılışın ardından 420 doların üzerini görse de bu seviyeden gelen satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri vererek günü 328 dolardan tamamladı.

Hisse fiyatlarının hızlı bir şekilde 429 dolara kadar yükselmesiyle şirketin piyasa değeri 112 milyar dolara kadar ulaştı. Hisseler, daha sonra 310 dolar ile başlangıç fiyatının da altına geriledi.

Nasdaq'ta doğrudan listeleme yoluyla halka açılmayı seçen Coinbase, böylece mevcut hissedarlarına ve yatırımcılarına sahip oldukları hisse senetlerini satma fırsatı sunmuş oldu. Coinbase, Nasdaq'a kote olmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 25 Şubat'ta başvurduğunu ve 1 Nisan'da gerekli onayı aldığını duyurmuştu.

DEV ŞİRKETLERİN ÖNÜNE GEÇTİ

İlk değerleme, Coinbase'i petrol devi BP ve önemli borsalar gibi birçok tanınmış firmanın önüne koydu. Tesla, Mastercard ve BlackRock gibi firmalar dijital para birimlerini işletmelerine dahil etme planlarını açıkladıkça, Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yüzde 300'den fazla arttı ve 2021'de daha da yükseldi.

COINBASE NEDİR?

Coinbase, ABD'deki en büyük kripto para birimi değişim platformudur ve genel olarak dünyanın en büyüklerinden biri olarak kabul ediliyor. ABD düzenleyicileriyle yakın işbirliği sayesinde kullanımı en güvenli borsalardan biri olarak yaygın bir üne kavuştu.

2020'de 43 milyon doğrulanmış Coinbase kullanıcısı vardı ve aylık 2,8 milyon işlem yapıyordu. Geçen yıl geliri iki katından fazla artarak 1,14 milyar dolara (952 milyon avro) yükseldi ve şirket, 2019'da on milyonlarca dolar kaybettikten sonra 322,3 milyon dolar (269 milyon avro) kar elde etti.

Bazı Wall Street analistleri Coinbase Global Inc.'in hisselerinin özel işlemlerine dayalı olarak 100 milyar dolar (değerinde olabileceğini tahmin ediyor. Bu hafta Nasdaq, şirkete hisse başına 250 dolar referans fiyat verdi. Bu, lansman öncesinde Çarşamba günü yukarı doğru, hisse başına 350 dolar olarak revize edildi.

2012'de kurulan ve Bitcoin ile Ethereum dahil olmak üzere çeşitli dijital paraların ticaretini yapan Coinbase'i, bu durum halka açık en büyük 100 ABD şirketinden biri yapıyor.

EN ZENGİNLER LİSTESİNE YÜKSELDİ

Coinbase'in 2018'den beri değeri 10 kattan fazla arttı. Son gelişmeyle Coinbase'in kurucu ortağı ve CEO'su Brian Armstrong'u dünyanın en zengin insanlarından biri yapacak noktaya geldi. Eski bir Airbnb yazılım mühendisi olan 38 yaşındaki Armstrong şirkette yaklaşık yüzde 21 hisseye sahip.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara