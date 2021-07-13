Coğrafi işaretli ürünler e-ticaretle güçlenecek

Hepsiburada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 365 Oda ve Borsanın işbirliği ile HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı’nı başlattığını duyurdu. Bu programla hem yerel üreticileri desteklenecek hem de bulunduğu bölge sınırlarında kalmış yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürün Türkiye’nin dört bir köşesindeki tüketicilere ulaştırılacak. Buna göre hedef, ilk etapta Türkiye’nin 81 ili ve 971 ilçesinin tamamında en az 1 yerel üreticiyi programa dahil etmek ve bu yolla yerel, sürdürülebilir kalkınma hamlesine katkıda bulunmak. Yöresel Ürünler Programı’na katılan yerel üreticilere lansmana özel 10 bin liraya kadar yüzde 1 komisyon oranı uygulanacak. E-ticarete aşina olmayan satıcılar için özel eğitim programları uygulanacak. Reklam, kargo, fotoğraflama başta olmak üzere birçok avantajdan yararlanabilecek.

EKONOMİYE KAZANDIRMA

Coğrafi işaretlerin standartlarına uygun olarak hem üretiminin hem de tüketiminin artırılması açısından çok önemli olduğuna değinen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Anadolu, 12 bin yıllık geçmişiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Şimdiye kadar koruma altına alınan 783 coğrafi işaretin, başvuru süreci devam eden 734 coğrafi işaretin yüzde 40’ı oda ve borsalarımız tarafından sahiplenildi. Ama bu değerlerimizi tanıtıp pazarlayamazsak, ekonomiye kazandıramazsak hiçbir kıymeti yok” diye konuştu.

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, “Kurum kültürümüzde paydaşlarımızla büyümek ve gelişmek var. Yerli üreticilerimizi destekleyerek, onların ve yöresel ürünlerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz. Daha önce e-ticaret yapmamış yöresel ürün üreten yerel üreticilerimize platformumuz üzerinden e-ticaret fırsatı sağlayarak güçlü pazarlama ve markalaşma desteğimizle birlikte Türkiye geneline erişim imkanı sunuyoruz. Böylece milli hazinelerimizin, geleneksel, kültürel ve sanatsal değerlerimizin geleceğe taşınmasına da ön ayak oluyoruz” şeklinde konuştu.

200 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından 1996 yılından bugüne kadarki süreç içerisinde, toplam 783 ürün coğrafi işaretli olarak tescillendi. 2021 yılının başından bu yana, 149 coğrafi işaretimizin tescili gerçekleştirildi.Coğrafi işaretli ürünler Türkiye sınırları dışında da büyük bir potansiyel barındırıyor. Dünya’da yıllık 200 milyar doların üzerinde bir pazarı olan coğrafi işaretli ürünlerin, Avrupa Birliği’nde Avrupa Komisyonu’nun 2019 yılı raporuna göre yıllık yaklaşık 75 milyar dolarlık bir satış hacmi bulunuyor. Bunun yaklaşık 3’te 1’lik kısmını tarım ürünleri ve gıda maddeleri oluşturuyor.

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