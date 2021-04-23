Çocuklu ailelerin seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak ve eğlenceli hale dönüştürmeyi amaçlayan İGA, İstanbul Havalimanı’nda bu ailelerin daha rahat ve keyifli şekilde seyahat etmesine yönelik çeşitli çözümler üretmek için çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada konu hakkında şu ifadeler kullanıldı: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi koşullarında bu yıl dijital bir festival niteliğinde kutlanırken, bu vesileyle ‘Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı’ konsepti de ‘Şimdi Çocukların Zamanı’ lansmanı ile tüm kamuoyuna tanıtılıyor.

Yeni konsept, çocukların birçok şeye olan ilgileri ve keşfederken sorular sormalarından ilham alıyor. Çocukların havalimanı içinde keyifli vakit geçirebilmeleri için tasarlanan 5 farklı oyun konseptinin ön plana çıktığı oyun parklarının toplam büyüklüğü ise 700 metrekarelik alanı kaplıyor. Çocuklu aileler İstanbul Havalimanı’na geldiklerinde, kendileri için tasarlanan alanlarda CİGA karakteri ile karşılaşıyorlar.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara