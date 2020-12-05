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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.12.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı reklamları durduruldu

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Çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı reklamları durduruldu
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerinde sergileyen online alışveriş sitelerini tespit etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulmasını tespit etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı’na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderdi.

Yazıda, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi.

 

REKLAMLARI DURDURMA VE CEZA KARARI

Bakanlığın başvurusunun akabinde Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.

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