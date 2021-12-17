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Coca-Cola İçecek Su Güvenliği Skorunu B’den A-‘ye yükseltti

#Coca Cola#Su Güvenliği#Skor
Coca-Cola İçecek Su Güvenliği Skorunu B’den A-‘ye yükseltti

Coca-Cola İçecek’in (CCI), dünyanın en büyük çevre raporlama platformlarından Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından açıklanan 2021 Su Güvenliği Skoru ‘B’den ‘A-‘ye yükseltildi.

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Coca-Cola İçecek (CCI), Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project CDP) kapsamında 2020’de ‘B’ olan ‘Su Güvenliği’ skorunu ‘A-’ye yükseltti. 2011 yılından beri iklim değişikliği, 2014 yılından beri ise su yönetimi konusundaki performansını düzenli olarak CDP’ye raporlayan şirketin, ‘Su Güvenliği’ skorunda Türkiye merkezli şirketlerde, FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) alanında ‘A-‘ alan tek şirket olduğu belirtildi. ‘İklim Değişikliği Programı’nda ise geçen seneki ‘B’ skorunu koruyan CCI, hem dünya hem de global sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdi.

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Dünyanın en büyük çevre raporlama platformlarından CDP raporlamasının risk yönetimi ve şeffaflık açısından büyük önem taşıdığını belirten CCI CEO’su Burak Başarır, 2021 skoruyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “11 ülkede, 10 bin çalışanımızla, 430 milyon tüketiciye hizmet veriyoruz. Operasyonlarımızın sürdürülebilirliğinin, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyadaki toplumların ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği ile çok yakından ilişkili olduğuna inanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda suyun geri kazandırılması ve karbon salınımının önlenmesine yönelik projeler ve süreç iyileştirmeleriyle çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda önde gelen platformlardan biri olan CDP tarafından su güvenliği kategorisinde ‘A-' ile derecelendirilerek sektörümüzde öne çıkmaktan ve iklim değişikliği programında ‘B’ ile derecelendirmekten mutluluk duyuyoruz.”

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