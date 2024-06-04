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Çobanlardan karavan ve dron talebi

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#Çoban#Karavan#Dron
Çobanlardan karavan ve dron talebi
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 07:00

Yaklaşık 1.5 milyonluk küçükbaş hayvan sayısı ile kırmızı et üretiminde Türkiye’nin dikkat çekici illeri arasında yer alan Antalya’da çoban sorunu büyüyor.

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Geniş sürülerin bakımını yapacak çoban bulamaz hale geldiklerini kaydeden Antalya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk, bir yandan sorunu çözmeye diğer yandan da mevcut çobanların taleplerini karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Kırsalda yaşamanın zorluklarına değinen Öztürk, “Toplum yapısı hızla değişiyor. Zorluklara karşı direnç düşüyor. Daha önce elektriksiz, susuz, yataksız, sıcakta, soğukta çobanlık yapan nesilden karavan, güneş enerjisi sistemi ve dron isteyen nesle dönüştük. Bu bir yandan iyi bir yandan kötü. Elbette meslekler dönüşüyor. Ancak talepleri karşılayacak gücünüz olmayınca kimseye bu işi yaptıramıyorsunuz. Çünkü yeni işe alacağınız adam karavan, dron soruyor” dedi.

ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Karavan taleplerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Öztürk, şöyle devam etti: “Tabii karavan olunca güneş enerjisi sistemleri de öne çıkıyor. Bu sistemleri kurduğumuz çobanlarımız var. Yine sürülerin güvenliği ve sevki için çok fazla dron talebi alıyoruz. Çobanlar ‘canavar’ dedikleri kurtlar ve vahşi köpeklerin saldırılarını önceden tespit etmek için dron istiyor. Bunların hepsi yerinde talepler, ancak ödenek konusunda sıkıntılarımız var. O yüzden bu taleplerimizi özel bir rapor haline getirerek önce yerel yönetimlerle daha sonrasında ise Ankara ile paylaşacağız.”

 

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#Çoban#Karavan#Dron

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