CNN Türk yerinde görüntüledi... Yurt dışına ihraç başladı! Her ortamda eğitim sağlıyor

9-12 Haziran'da Ankara'da gerçekleşen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na yerli savunma firmaları ürettikleri milli ürünlerle çıkarma yaptı. CNN TÜRK Ankara muhabiri Ahmet Melik Türkeş Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Havelsan tarafından geliştirilen Keskin Nişancı simülatörünü inceledi ve test etti.

HAVELSAN hemen hemen her silah sistemi, her zırhlı araç her büyük sistem için güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü sistem için simülasyon eğitim sistemi gerçekleştiriyor. Bunlardan biri de keskin nişancı simülatörü.

HER TÜRLÜ KAPALI ORTAMDA EĞİTİM GERÇEKLEŞEBİLİYOR

Gerçek bir keskin nişancı tüfeği olan bu silahın üzerinde keskin nişancı dürbünü bulunuyor. Bu sistem bilgisayara, yazılıma ve ekrana bağlı. Gerçek mühimmat kullanılmıyor. Onun yerine yazılım sisteminin uzantısı olan düzenek kullanılıyor. Her türlü kapalı ortamda eğitim gerçekleşebiliyor.

Bu düzenekle özel kuvvetler personeli bordo bereliler, özel harekatçılar, polis özel harekat, jandarma özel harekat, polisler tüm güvenlik güçleri keskin nişancı tüfekleriyle simülasyon ortamında eğitim yapılabiliyor.

YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLMEYE BAŞLADI

Temel amaçsa eğitim maliyetini düşürmek ve daha fazla personeli daha kısa sürede eğitebilmek. Atış gerçekleştirmek için dikkatli olmak gerekiyor.

Yurt dışına ihraç edilmeye başlanan sistemde farklı iklim koşulları ve mekanlar da kullanılabiliyor. HAVELSAN farklı silah sistemleri için de similasyon eğitim sistemleri geliştirmeye devam ediyor.

