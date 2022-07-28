CNN Türk, Yavuz Sondaj Gemisi'nde 1 gün geçirdi

Haberin Devamı

Bu görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz. Çünkü CNN Türk bir ilke imza attı. Karadeniz'de doğal gazın çıkarıldığı Yavuz Sondaj Gemisi'nde 1 gece geçirdi. Sondaj gemisinde çalışan mühendisler çok heyecanlı çünkü o gazı artık yakmaya başladılar ve Türk halkına ulaştırmak için gün sayıyorlar. Yani artık "biz hazırız" diyorlar. O heyecanı, o yanan ateşi ve Karadeniz'in ortasında, sondaj gemisinde nasıl bir ortamda kaldıklarını ekrana getirildi. Fulya Öztürk, Ahmet Akpolat ve Halil Kahraman o tarihi anları kayıt altına aldı.