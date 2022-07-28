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CNN Türk, Yavuz Sondaj Gemisi'nde 1 gün geçirdi

#CNN Türk#Yavuz Sondaj Gemisi#Doğal Gaz

Türkiye'nin 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza atan gemiler Karadeniz'de faaliyete devam ediyor. CNN Türk ekibi Yavuz Sondaj Gemisi'ne gitti ve detayları yerinde inceledi.

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Bu görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz. Çünkü CNN Türk bir ilke imza attı. Karadeniz'de doğal gazın çıkarıldığı Yavuz Sondaj Gemisi'nde 1 gece geçirdi. Sondaj gemisinde çalışan mühendisler çok heyecanlı çünkü o gazı artık yakmaya başladılar ve Türk halkına ulaştırmak için gün sayıyorlar. Yani artık "biz hazırız" diyorlar. O heyecanı, o yanan ateşi ve Karadeniz'in ortasında, sondaj gemisinde nasıl bir ortamda kaldıklarını ekrana getirildi. Fulya Öztürk, Ahmet Akpolat ve Halil Kahraman o tarihi anları kayıt altına aldı.

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#CNN Türk#Yavuz Sondaj Gemisi#Doğal Gaz

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