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CNN Türk ekibi ana üsse girdi! Sonuncusu mart ayında geliyor! İşte Türkiye'nin Koca Yusuf'u!

#A400M ATLAS#Koca Yusuf#Uçan Kale

Türkiye’nin üretiminde ortak olduğu A400M, namı diğer Koca Yusuf dünyanın en büyük asgari kargo uçaklarından biri. CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş ve kameraman Mehmet Akif Yıldız TSK’nın lojistik kabiliyetlerini artıran Koca Yusuf'ların bulunduğu Kayseri’deki üsse girdi. Dünyanın farklı noktalarında görevden göreve koşan TSK’nın uçan kalesi ile görev uçuşuna katıldı.

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Gerçek adı A400M Atlas. Ancak Türkiye bu uçakları Koca Yusuf veya Uçan Kale olarak biliyor. Uçakların ağırlığı 75 tondan fazla ve menzili yaklaşık 9 bin kilometre. Koca Yusuf ilk görevine 2014 yılında başladı. İlk olarak pandemi başlangıcında Çin’den Türk vatandaşlarının tahliyesinde son olarak da Afganistan’dan Türk askerlerini anavatana taşıması ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

SONUNCUSU MART AYINDAN GÖREVE BAŞLAYACAK

Uçaklar 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda bulunuyor. Burası Türk ordusunun en büyük en önemli nakliye uçaklarının bulunduğu nokta. 1946 yılından bu yana çeşitli nakliye uçakları ile yurt savunmasına hizmet veriyor. Bu uçakların sonuncusu ve beki de en önemlisi ise A400M yani Koca Yusuf nakliye uçakları. TSK bu uçaklardan toplam on adet sipariş etti. Dokuz uçak kullanım, son uçağın ise mart ayında göreve başlaması bekleniyor.

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Koca Yusuf 37 tona yakın yük veya 155 personel taşıyor. Saatte 780 kilometre hıza ulaşabilen bu uçak, 10 saat havada kalabiliyor. Koca Yusuf’un uzunluğu ise 44 metre. Bu özellikleri sayesinde zorlu görevlerde ilk tercih edilen uçak oluyor.

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