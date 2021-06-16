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Ekonomi
Haber Giriş: 16.06.2021 - 06:44 | Son Güncelleme:

CMA'dan flaş adım... Apple ve Google'a inceleme şoku!

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CMA'dan flaş adım... Apple ve Google'a inceleme şoku!

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, "Şirketlerin bir dizi alanda rekabeti etkileyebilecek pazar gücüne sahip olup olmadıklarına yakından bakmak için Apple ve Google'ın mobil ekosistemlerine yönelik bir pazar araştırması başlattık" açıklamasında bulundu.

İngiliz denetim kurumu İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), teknoloji şirketleri Apple ve Google’ın cep telefonu pazarındaki yüksek paylarına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

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CMA’dan yapılan yazılı açıklamada, "Şirketlerin bir dizi alanda rekabeti etkileyebilecek pazar gücüne sahip olup olmadıklarına yakından bakmak için Apple ve Google'ın mobil ekosistemlerine yönelik bir pazar araştırması başlattık." ifadelerine yer verildi.

CMAdan flaş adım... Apple ve Googlea inceleme şoku

İşletim sistemleri Android ve IOS ve internet tarayıcıları Safari ve Chrome’un da işleyişlerinin inceleneceği belirtilen açıklamada, Apple ve Google’a ilişkin incelemenin bir yıldan uzun sürmesinin beklenmediği kaydedildi.

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Google'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şirketin Android ekosistemi üzerinden İngiltere’de yaklaşık 2,8 milyar sterlin seviyesinde bir gelir yarattığı ve yaklaşık 240 bin kişilik istihdam sağladığı bildirildi.

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