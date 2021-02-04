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Ekonomi
Kübra GENÇ
Haber Giriş: 04.02.2021 - 09:34 | Son Güncelleme:

Clubhouse'daki büyük tehlike! Elon Musk da katılmıştı, herkes akın etmişti

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
Clubhouse'daki büyük tehlike! Elon Musk da katılmıştı, herkes akın etmişti
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Clubhouse son zamanlarda gündemde olan sosyal medya mecralarından biri. Sadece davetiyeyle girişe izin veren Clubhouse uygulamasına geçtiğimiz günlerde Elon Musk da katılmıştı. Ancak arkasında büyük bir tehlike var.

Dünyanın en zengin ismi olan Elon Musk geçtiğimiz günlerde Clubhouse uygulamasına girerek açıklamalarda bulunmuştu. Davet sistemiyle çalışan Clubhouse'a ilgi son zamanlarda ünlü isimler ve ardından Musk'ın da uygulamayı kullanmasıyla arttı. Ancak uygulamayla ilgili ciddi bir problem söz konusu.

Elon Musk, Clubhouse uygulamasına girdi, açıklamaları şaşkınlık yarattı
Elon Musk, Clubhouse uygulamasına girdi, açıklamaları şaşkınlık yarattı

Clubhousedaki büyük tehlike Elon Musk da katılmıştı, herkes akın etmişti

ANDROİDLER İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

2020 yılında kurulan Clubhouse, yalnızca iOS kullanıcıları tarafından davet sistemiyle kullanılıyor. Davet üzerine kullanıcılar uygulamayı telefonlarına indiriyor ve belli konularda oluşturulan odalara girerek sesli iletişim kuruyorlar.

Clubhousedaki büyük tehlike Elon Musk da katılmıştı, herkes akın etmişti

Ancak uygulama henüz androidlerde kullanılmıyor. Buna karşın android marketlerde Clubhouse isimli sahte uygulamaların olduğu görülüyor. Hatta bazı uygulamalarda ismi, görseli ve özellikleri birleştirilmiş bir şekilde görülüyor. Bu şekilde kullanıcılar Clubhouse tuzağına düşürüyor.

8 soruda Clubhouse hakkında merak edilenler... Nasıl böyle yayıldı, güvenlik sorunu var mı
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YORUMLAR ELE VERİYOR

Kullanıcılar Google PlayStore'da Clubhouse yazdığında karşılarına birden çok Clubhouse seçeneği çıkıyor. İçlerinden birinde gerçek Clubhouse görseli kullanıldığı da görünüyor.

Clubhousedaki büyük tehlike Elon Musk da katılmıştı, herkes akın etmişti

Binlerce kişinin telefonuna indirdiği bu uygulamalar yorumlar kısmından kendilerini ele veriyor. Yorumlarda birçok kişinin şikayetleriyle karşılaşıyorsunuz. Yorumlarda gerçek Clubhouse sanıp yanılan kullanıcılar diğer kullanıcıları uyardığı görülüyor.

Clubhousedaki büyük tehlike Elon Musk da katılmıştı, herkes akın etmişti

CLUBHOUSE NEDİR?

Son günlerde gündemden düşmeyen Clubhouse Alpha Exploration Co. yazılım şirketi tarafından 2020 yılında kuruldu. Clubhouse, Facebook ve Instagram’dan farklı olarak video ya da fotoğraf paylaşımı değil sohbet odalarında sesli iletişim ile iletişim kurarak ilerliyor. Uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davetiye almak şart.

Clubhouse uygulaması popülerliğiyle, 21 Ocak 2021’de bir milyar dolar piyasa değerine ulaştı.

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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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