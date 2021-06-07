Cloud Mining (Bulut Madenciliği) Nedir, Nasıl Yapılır? Cloud Mining Nasıl Çalışır? Cloud Mining Uygulamaları

Bitcoine ve kripto para madenciliğine olan ilginin artması ile birlikte bulut madenciliğine olan ilgi de artıyor. Bitcoinin son yıllarda değerlenmesi ile birlikte kripto para madenciliği de altın yıllarını yaşamaya başladı.

Cloud Mining (Bulut Madenciliği) Nedir?

Cloud mining yani bir diğer adı ile bulut madenciliği sisteminin asıl prensibi, mining yapabilmenize imkan sunan asic miner ismi verilen ekipmanlarla donatılmış olan sunucular üzerinden yatırdığınız ücret kadar pay alarak kripto para kazanma işlemine verilen isimdir.

Kontrat yaptığınız farmların bilgisayarları datacenter ortamında sürekli olarak açık durduğu için sürekli mining yapar ve bunun sonucunda da siz oturduğunuz yerden bu farmın karına ortak olursunuz. Bu konuda internet üzerinden hizmet veren pek çok şirket bulunuyor. Bunların pek çoğu ise, yurt dışı kaynaklıdır.

Hashflare, Mining, Genesis bu şirketlerin en önemlileri arasında yer alır. Bulut madenciliği yapan kullanıcılar, belirli ücret karşılığında kontrat hazırlayarak bir işlemci gücü kiralar. Aynı zamanda üretilen kripto paralar ile birlikte günlük, haftalık ya da aylık olarak ödeme alırlar. Bu kadar kolay kazanç sağlanabildiği için de bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Cloud Mining (Bulut Madenciliği) Nasıl Yapılır?

Kripto para sisteminde kısaca madencilik, kripto para transferlerinin üretilmesi ve doğrulanması sürecidir. Bu süreç, blok zincirinin halkasını oluşturan blokta yer alan transfer işlemlerinin doğrulanmasını ve işlemcilerin hesaplama gücünü kullanarak matematik problemlerinin çözülmesi da kapsar.

Özellikle de Bitcoin madenciliğinde de olduğu gibi yüksek işlemci gücü olmasını gerektiren madencilik türlerinde, bunun için yeterli olacak bir donanım satın almanız, bu donanım çalıştırabilecek kapasitede elektrik altyapısına ve gücüne sahip olmanız, cihazları depolayacak yeterli bir alanınızın olması gerekir. Aynı zamanda, yüksek işlemci gücü gerektiren hesaplama işlemi yaparken, ısınan ortamı ve cihazları soğutacak, sıcak havayı dışarı tahliye edebilecek bir tahliye ve soğutma sistemine de ihtiyaç duyulur. Bunun yanı sıra madencilik cihazlarını güvenle çalıştırabilecek ve bu cihazları doğru bir şekilde yönetebilecek zamana ve teknik bilgiye de gereksinim duyulur.

Cloud Mining Nasıl Çalışır?

Bulut madenciliği, pek çok zorluğu üstlenen, konumlandırma, satın alma, cihaz bakımı, soğutma gibi kripto para madenciliğinin pek çok aşamasını yöneten şirketler tarafından kullanıcılara sunulan bir madencilik hizmetidir.

Bulut madenciliğinde kullanıcılar, hizmeti sağlayan kuruluşlardan bir işlemci gücü kiralar ve bu işlemci gücüne karşılık gelen pay oranında bir madencilik geliri elde ederler. Bulut madencilik şirketleri ise, elektrik gideri, donanım satın alma, yönetim, soğutma, ve diğer masraflar karşılığında kullanıcılarını ücretlendirir. Bu sayede kullanıcılar yüksek paralar kazanma imkanı buluyor.

Cloud Mining Uygulamaları

En iyi ve en kaliteli bir şekilde hizmet veren bulut madencilik sitelerini bilerek ve işini en iyi şekilde yapmak bulut madencilik siteleri ile çalışmak çok önemlidir. Bunlar ise,

Storm Gain Bulut Madenciliği: Tüm BTC madencilik donanımının tüm işlemlerini bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan kolaylıkla bataryanızı kullanmadan gerçekleştirir. Madencilik hızı ise, Storm Gain’in bulut sunucularına göre değişiklik gösterir. Hız ve madencilik sürecine katılan kullanıcı sayısı ile kısıtlanır.

Genesis: Genesis Bitcoin bulut madenciliği, bu alanda faaliyet gösteren en güvenilir firmalar arasında yer alıyor. Bu şirket, madencilik ekipmanı alarak bunları müşterileri için kullanıma sunan en iyi ve güvenilir şirketler arasında yer alır.

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