Cironun yüzde 60’ı yurt dışı projelerden

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Stad isim sponsorluğundan gayrimenkul sektörüne kadar değerlendirmelerde bulunan Timur, “Galatasaray stad isim sponsorluğu ilk gündeme geldiğinde olur mu, olmaz mı diye düşünürken bile müthiş heyecanlandık. Ben iyi bir Galatasaraylıyım ama sadece taraftar kimliğiyle bakmıyorum, toplumun birçok alanında vakıf olarak hizmet veriyoruz. Değer yaratacağımızı düşündüğümüz noktalarda sponsor olmaya karar veriyoruz. Her şeyin dijitalleştiği, insanların dışarıya çıkma ihtiyacının bile kalmadığı, birçok işi dijitalde yaptığımız bir dünyada yaşıyoruz. Sporla insanların etkileşimini arttırmayı, çocukları sporla dışarı çıkarmayı, sporla bütünleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

FİYATLARIN İNMESİ BEKLENMİYOR

Yurtdışı yatırımları hakkında bilgi veren Timur, “Nef olarak New York’tayız. Londra’daki projelerimiz bitti. Kazakistan’da projemiz devam ediyor. İlk iki etabı bitmek üzere. Almanya’da da projemiz başlayacak. Konut tarafında bu seneki gelirimizin neredeyse 60’ı yurtdışından gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Amerika’daki proje çok iyi bir satış rakamına ulaştı. Projenin 8 ayda yüzde 64’ü satıldı. Bir taraftan doların yükselişinden dolayı da buradaki TL satışlarımızın payı azaldı. Yurtdışı bizim için çok önemli. Yeni ülkelere açılmayı hedefliyoruz. Öte yandan Nef Arsa diye yeni bir projemiz var. Büyük arsalar alıp ana plan üzerine çalışmaya başladık. 300 ve 500 metre kare parsellerle planlamalar yapıyoruz.

50-70 bin TL’den 500-600 bin TL’lere kadar bir ürün çıkardık. Çoğunluğunu Marmara ve Ege Bölgesini oluşturan bu yeni ürünümüzü önümüzdeki günlerde tanıtacağız” dedi. Türkiye’de son dönemlerde yükselen fiyatlarla igili olarak da Erden Timur şunları söyledi: “Aslına bakılırsa maalesef bu uzun süren bir sürecin sonucu. Bizim işlerimizi olumsuz etkileyen bir durum. Önceden bizim sektörün en büyük alıcı kitlesi çalışan kesimdi. Şu anda eğer bir birikimi yok ise eski evini satıp üzerine ekleme yapmıyorsa ya da ailesinden bir geliri yoksa ev alma süreçleri zorlaştı. Maliyet artışları devam ettiği için önümüzdeki süreçte fiyatların inmesi beklenmiyor. Sadece son 1 yılda sektörde kullanılan malzemelere yüzde 150 zam geldi. Dolar bazındaki artış ise yüzde 60.55.”