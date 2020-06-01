Ciro paketten gelecek

TFI TAB Gıda şemsiyesi altında bulunan Burger King operasyonuyla yalnızca Türkiye’de değil, 5 ülkede faaliyet gösteriyor. Şirket koronavirüs salgınını Çin’de yaşamaya başlar başlamaz bir dizi değişikliği hayata geçirdi. Türkiye’de de pandemi dönemine deneyimli girdi. Yarattığı ekosistemle, tedarikçileri ve çalışanlarıyla geçirdikleri süreçleri ve yeni yatırım planlarını TFI TAB Gıda Yatırımları, Burger King Çin Yönetim Kurulu üyesi, TAB Gıda CEO’su Caner Dikici’yle dijital ortamda konuştuk.

Salgın sizi nasıl etkiledi?



Çin’de pazarın en büyük oyuncularından biriyiz ve çok büyük bir operasyon yürütüyoruz. Hızlı aksiyon aldık. Bizi güçlü kılan en önemli konu hijyen. Tedarik zincirinden gıda güvenliğine, restoranlarımızın temizliğinden çalışanlarımızın sağlık kontrolleri ve kişisel hijyen konusundaki titiz prosedürlere kadar tüm önlemlerimizi daha da güçlendirdik. Tüm restoranlarımızdaki çalışanlarımızın ve kuryelerimizin ateşi düzenli olarak ölçüldü ve siparişlerle birlikte bilgi kartları gönderildi.

EN BÜYÜK KALEM

Virüs sonrasında neler değişecek? Yeni normaller ne olacak fast food dünyasında?

Tıkla Gelsin, Yemeksepeti, mobil ve online sipariş platformları ve gel-al uygulamamızla, sosyal mesafe kuralına uygun ve temassız olarak müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte toplumsal katkı, dijitalleşme ve inovasyon yeni normal olacak. Yıllardır söz edilen dijital dönüşümün ne kadar kısa sürede herkesin hayatına girdiğini ve girmeye devam edeceğini göreceğiz. Şimdi herhangi bir mahalle ya da sokakta bir market zincirinin siparişini getiren aracı ya da bir restoranın siparişini getiren yeni nesil bir kurye şirketini görebiliyorsunuz. Evden çalışma modelini hep konuşuyorduk ama birçok insan bugün bunu bizzat deneyimliyor. Mesela şu anda bizim çağrı merkezimiz de evden çalışıyor. Önümüzdeki dönemde de bu çalışma şekli elverişli departmanlar için devam edecek gibi görünüyor. Sizin anlayacağınız, belki çok klişe olacak ama gerçekten bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Temassız teslimat ve temassız sipariş daha fazla hayatımızın parçası olmaya başlayacak. Çünkü bu konuda alışkanlık kazanacağız. Görüyorsunuz kanal yapısı tamamen değişti. Daha da değişecek. Paket servis, ciro içerisinde en büyük gelir kalemini oluşturmaya başladı. Ben e-ticarette bu dönemde insanların edindiği deneyimle birlikte; dijital kanallardan gelen gelirlerin ve aslında bunun bir yansıması olan paket servis gelirlerinin önümüzdeki dönemde daha da artacağını düşünüyorum.









ÇİN TECRÜBESİ

Bunları önce Çin’de mi yaptınız?

Evet. Çin’de edindiğimiz tecrübeyi Türkiye’ye aktararak süreci en sağlıklı şekilde yürütmeye devam ediyoruz. ‘Siparişimi kapıya as’, ‘Temassız teslimat’ seçenekleri ve ‘Güvenli paket’ uygulaması sayesinde, ürünlerimizin en hijyenik şekilde teslimatını gerçekleştiriyoruz. Biz yıllardır dijitalleşmeye yatırım yapıyor ve birçok uygulamayı hâlihazırda kullanıyorduk. Bu süreçte bunun çok faydasını gördük.

ÇİN'DE 150 ŞEHİRDE 30 BİN ÇALIŞAN

Çin’de nasıl çalışıyordunuz?

Çin’de Batı’da Wulumuqi’den Doğu’da Şangay’a büyük bir operasyon yönetiyoruz. Çin’de1300’ü aşkın restoranımız, 30 bin çalışanımız var. Türkiye’nin yanı sıra Çin’de Burger King markasının operasyonunu biz yürütüyoruz. Zincirin dünyadaki restoranlarının yüzde 10’u bize bağlı. Çin’de 150’ye yakın şehirdeyiz ve Çin’deki restoran sayımız Türkiye’deki restoran sayımızı aştı. Bu başarıdan aldığımız güç ve cesaretle şimdi de Çin Popeyes operasyonumuzu başlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

KARİYER ÖYKÜSÜ

Caner Dikici kimdir?

Caner Dikici, 1960 Ankara doğumlu. TED Koleji mezunu. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’ni bitiren Dikici, ABD Michigan Teknoloji Üniversitesi’nde de Elektrik Mühendisliği’nde yüksek lisansını yaptı. 1995 yılında Ata Grubu’na mühendis olarak girdi. Kendini bildiğinden beri farklı ülkelerin kültürlerine ve mutfaklarına ilgisi olan Dikici, grubun TAB Gıda şirketine katıldı. 2019 yılında Açık Öğretim Fakültesi’nin Aşçılık programını tamamladı. TFI TAB Gıda Yatırımları Türkiye ve Çin Yönetim Kurulu üyesi, TAB Gıda CEO’su caner Dikici evli, bir çocuk ve bir torun sahibi.