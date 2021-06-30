Ciro hedefleri 1.5 milyar TL

"...Uslu aile bireylerinin çelik sektöründeki ticari faaliyetleri ise 1957 yılında başladı. Uslu Demir Çelik, çelik sac, boru, profil ve çelik konstrüksiyon ürünlerinin satışının yanı sıra, tesislerimizde bulunan makine parkuru ile flanş imalatı, trapez sac boy kesim hattı, lazer ve plazma kesici vb. makineler ile müşterilerimize hizmet veriyor. Uslu Çsm Demir Çelik de, çelik servis merkezi (çelik sac rulo açma, düzeltme ,boy kesim ve dilme işlemleri ) olarak faaliyet gösteriyor. Tesisimizde çelik işleme makine parkurları, depolama, yükleme, satış ve yönetim ofisleri bulunuyor. Çelik sac üreticisi fabrikalardan preslenmiş rulo halde alınan çelik sac ürünlerini, yurtiçi ve yurtdışı alıcı firmaların bulundukları sektör ve özel siparişlerine göre boy kesim ve dilme işlemleri akabinde paketlemesi yapılarak sevkiyata hazır hale getiriyoruz” dedi.

27 ÜLKEYE İHRACAT

Başta Almanya, Fransa, Belçika, Yunanistan, Gürcistan, Hindistan, Avustralya, Moritanya, Haiti, Uruguay, Mauritius, Point de Gales, Tunus, Cezayir ve Kıbrıs olmak üzere 27 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Selim Uslu, “2020 yılında pandemi başlangıcı olan mart-nisan ayları süresince sektörde yüzde 25-30 civarında bir durgunluk yaşanmakla birlikte firmamız yurtiçi faaliyetlerini bu dönemde de durdurmadık ve pandemi süreci çalışma kuralları dahilinde mesaimiz devam ettirdik. 2021 yılında da çelik sektöründeki yoğun talep devam ediyor. Firma olarak da yurtiçi ve dışı yeni müşteri kazanımları ile istihdam, ciro ve kârlılığımızı arttırdık. Özellikle 2020 ve 2021 yıllarında grup şirketlerimizce Vestel ve Borusan gibi büyük üretici firmalara direkt ürün satışı yapmaya başladık. Beyaz eşya ve otomotiv sektöründeki diğer büyük üretici firmalara da dolaylı olarak ürün satışı gerçekleştirdik. Firmalarımızın üretici firmaların tedarikçi firmaları arasına girmeye başlaması sektördeki yerimizi ve pazar payımızı arttırdı. 2020 yılında grup şirketlerimizin toplam cirosu 850milyon TL iken 2021 yılı ciro hedefimiz 1.5 milyar TL” diye konuştu.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın